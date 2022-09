myVAILLANT pro : site internet et application smartphone, conçus pour le professionnel SAV !

Parce qu’une relation client satisfaisante est basée sur la confiance et la réactivité, avec myVAILLANT pro vous êtes instantanément notifié en cas de dysfonctionnement sur l’un de vos générateurs sous contrat. Vous réagissez ainsi avant même que vos clients ne se rendent compte de leur panne.

Depuis myVAILLANT pro, vous accédez également aux codes défauts et à leur description, ainsi qu’aux principaux paramètres de maintenance. Vous effectuez ainsi un diagnostic à distance et garantissez un déplacement unique.