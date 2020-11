Après une première saison réussie avec 3 500 licenciés équipés en France, BigMat déploie son opération de sponsoring amateur en Europe.

Avec le lancement de la première saison des Bâtisseurs du Sport en juillet 2019, BigMat France donnait le coup d’envoi de la plus grande campagne de sponsoring du sport amateur jamais réalisée en France. Portant haut et fort sa vision fédératrice que “dans tous les projets, l’humain aussi ça compte”, l’enseigne réaffirme à travers la deuxième édition de l’opération, son engagement dans le tissu économique et social local tout en permettant aux graines de champions de vivre leur passion dans les meilleures conditions possibles.



1 500 clubs participants à l’opération, 100 équipes de handball sponsorisées sur tout le territoire et plus de 3 500 jeunes sportifs amateurs équipés comme des pros : fort du succès rencontré en 2019, le leader de la distribution de matériaux et produits pour la construction renouvelle son soutien aux associations sportives locales et annonce le déploiement du dispositif dans ses 6 autres pays d’implantation européens. Une saison 2020-2021 soutenue par un parrain d’exception : Thierry Omeyer, handballeur star et sportif français le plus titré de l’histoire.

Se mobiliser plus fort pour soutenir le sport amateur

Dans un contexte particulier de crise sanitaire, BigMat renforce son dispositif passant d’un objectif de 100 clubs accompagnés en 2019 à 130 cette année en France. Alors que le sport amateur hexagonal ne devrait pas être épargné par les difficultés, le groupement équipera la saison prochaine, à travers toute la France, plus de 4 000 jeunes -13 et -15 en tenues complètes : maillot, short, chaussettes (marques Kempa ou Select, au choix).



Convivialité, respect, solidarité, engagement, esprit d’équipe, dépassement de soi… Convaincu que les valeurs coopératives qu’il porte, tout comme celles du sport, transcendent les intérêts individuels et dépassent les frontières, BigMat, toujours en collaboration avec son La Centrale du Sport, s’est rapproché du Think Tank européen Sport et Citoyenneté pour l’aider à déployer sa stratégie de sponsoring sportif au sein des 904 points de vente de son réseau international. Handball, basket, football… Ainsi, les adhérents espagnols, portugais, italiens, belges, tchèques et slovaques se lancent dans cette opération à leur tour. Ils vont apporter leur soutien à plus 330 clubs de moins de 13 ans et promouvoir le sport amateur au bénéfice des jeunes tout en renforçant le lien social et le « vivre ensemble », partout en Europe.



« Manque de financement, baisse de subvention, volatilité des bénévoles et arrêt des compétitions… Conscient de l’impact économique de la crise sanitaire sur le sport amateur et des difficultés rencontrées par les associations locales, BigMat souhaite plus que jamais répondre présent pour les soutenir », explique Ludovic Bonnet, Directeur Marketing et Communication de BigMat. « Aujourd’hui, Les Bâtisseurs du sport prennent une nouvelle dimension en s’engageant au niveau européen. Nous sommes très fiers de contribuer à créer une émulation parmi nos adhérents au bénéfice du mieux vivre ensemble. »

