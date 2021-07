Les bois tropicaux certifiés sont bien plus que du bois !

Le soleil pointe le bout de son nez et nous avons qu’une seule envie dans ce contexte difficile : profiter de son jardin et sa terrasse ! Or, comment prendre soin de la planète tout en profitant de sa jolie terrasse ? En optant pour du bois tropical certifié ! Les bois tropicaux certifiés présentent des qualités naturelles qui ne nécessitent aucun traitement pour résister au soleil et aux intempéries.

Reconnus comme un outil de développement économique, social et culturel, les écolabels forestiers FSC ( Forest Stewardship Council) et PEFC-PAFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières - Pan-African Forest Certification) permettent d’y voir plus clair en matière de consommation de bois tropical. Choisir le bon bois pour décorer ses extérieurs n’est pas chose facile, mais avec ces labels, la consommation de ce bois put être plus simple et plus durable. Dans cette optique, l'Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT) vise à sensibiliser les Français à la certification gestion durable, en mettant en place le programme Fair&Precious. Ce collectif s’engage sur le respect de la faune et de la flore, ainsi que sur un modèle de développement économique et social respectueux des populations.

Le bois tropical - durable, esthétique et performant

Fair&Precious s'est fixé pour objectif d’encourager les consommateurs à privilégier les bois tropicaux certifiés dans le cadre de leurs achats en lien avec leurs décorations extérieures. Cette certification du bois présente des qualités techniques, esthétiques et environnementales incomparables.



Les bois tropicaux présentent une durabilité naturelle unique, sans usage de produits de traitements. Leur dureté, leur résistance, leur stabilité en milieu humide confèrent aux essences tropicales des qualités techniques exceptionnelles. Leur couleur, leur texture, leur grain, leur homogénéité, procurent une esthétique d’exception à ces essences.



Choisir un bois tropical certifié, c’est investir dans l’avenir, dans un habitat durable tout en agissant en faveur de l’environnement.

Un matériau optimal pour les terrasses au sol et de piscine

Utiliser le bois tropical dans le cadre de la création d’une terrasse est sans aucun doute le trait d’union parfait entre l’intérieur de l’habitat et la nature extérieure.



En effet, les essences tropicales résistent naturellement à l’usure et aux intempéries. La majorité d’entre elles est également imputrescible, insensible au gel, à la pluie et aux insectes, ainsi qu’au chlore ou à l’eau de mer.



En plus de leur extrême résistance, ces bois au grain fin, sans échardes et qui chauffent peu au soleil, sont idéaux pour marcher pieds nus sur une terrasse ou au bord d’une piscine. Sur le plan esthétique, le bois tropical offre une large palette d’essences, aspects, veinage, et nuances :

Facile à entretenir, le bois tropical constitue le meilleur rapport qualité-prix sur le marché

Le bois tropical possède une durée de vie de plusieurs dizaines d’années, notamment grâce à son excellente stabilité dimensionnelle. Il ne nécessite aucun traitement chimique et ne demande pas beaucoup d’entretien. Ces facteurs font des essences tropicales des matériaux offrant un excellent rapport qualité prix. Pour préserver son aspect naturel d’origine, le bois tropical doit être entretenu seulement une à deux fois par an en effectuant un brossage et, en cas de besoin, l’application d’un dégriseur pour redonner instantanément toute sa teinte originelle au bois, ou d’un saturateur pour prolonger l’éclat.

Dire non au commerce illégal du bois tropical en optant pour la certification !

Lors de l'achat de bois tropicaux, les consommateurs peuvent lancer un signal fort contre le défrichement illégal et les canaux de distribution non transparents. Pour ce faire, il est nécessaire de s'assurer qu'il provient d'entreprises responsables, certifiées par des institutions de contrôle indépendantes et dont les itinéraires de production peuvent être retracés avec précision.



C'est le cas des entreprises qui ont rejoint Fair&Precious. Elles sont engagées localement dans la gestion durable des forêts, la préservation de la biodiversité et la promotion des emplois locaux dans l'industrie de transformation du bois ainsi que des projets sociaux. L'objectif consiste à promouvoir l’usage d’un matériau éco-responsable et performant. Quiconque soutient ces entreprises contribue à la préservation de la forêt tropicale et au bien-être de ses habitants.