Pour obtenir une information de la part de la marque « FAIR&PRECIOUS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Fair&Precious est une marque collective pour promouvoir les bois tropicaux issus d'une gestion durable, éthique et légale, respecter les normes environnementales les plus strictes, développer une économie plus humaine, protectrice de l’homme et de la nature ...

Fair&Precious, une marque collective qui s’appuie sur les certifications et les réglementations internationales de gestion forestière, pour orienter les acheteurs vers les entreprises de la filière des bois tropicaux engagées dans une démarche de développement durable.

La marque Fair&Precious a été créée à l’initiative de l’Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT) qui travaille au service de la filière, de la forêt tropicale jusqu’au consommateur final.

L’ATIBT fait figure de référence sur le plan technique et dans la réglementation des usages commerciaux du bois tropical. Elle a pour mission d’assurer la promotion du développement d’une filière durable, éthique et légale des bois tropicaux.

Au plan concret, Fair&Precious agit pour valoriser les ressources forestières du bassin du Congo et pour promouvoir auprès des publics cibles les bonnes pratiques au sein de la filière bois tropical et surtout l’achat de bois tropical certifié.

Fair&Precious recommande les labels de certification forestière FSC® et PEFC-PAFC.

Les 10 engagements de Fair&Precious :