Le système VRF Air Flux 5300 de Bosch Thermotechnologie plébiscité pour la climatisation des espaces de bureaux. Situé à proximité de l’aéroport Charles de Gaulle, le site de Moussy-le-Neuf de CSP (Centre Spécialités Pharmaceutiques) est un des plus grands centres de distribution pharmaceutique d’Europe avec ses 92 000 m² de bâtiment. Cet établissement bénéficie de grandes capacités de stockage et de préparation de commandes. L’entreprise familiale a lancé la réhabilitation des bureaux de son service informatique. Un open-space de 475 m² qui accueille une équipe d’une dizaine de techniciens. Afin d’améliorer leur confort, elle a souhaité équiper les lieux d’un système de climatisation.

CSP a confié le projet et le choix des équipements au maître d’oeuvre AFATEK qui gère la maintenance du site. Une relation de confiance de plus de 15 ans. AFATEK accompagne depuis près de 70 ans les entreprises dans la conception, l’installation et la maintenance de leurs équipements de réfrigération, climatisation et gestion d’énergie. Le spécialiste a choisi Bosch Thermotechnologie pour la réalisation de ce chantier. Pour renforcer le bien-être des collaborateurs dans les bureaux, un système VRF (pompe à chaleur air/air réversible à détente directe) Air Flux 5300 de 50 kW, doté d’une technologie Inverter de nouvelle génération pour le confort d’été et d’hiver a été installé, avec 10 unités intérieures de type cassettes 4 voies 600 x 600 mm de 5,2 kW chacune. Le tout mis en musique avec 2 télécommandes filaires et 1 passerelle Modbus. Un système de gestion d’énergie intelligent ajuste automatiquement les températures pour un confort maximal et des économies d’énergie.



« Ce chantier était pour nous l’occasion de tester le savoir-faire du constructeur en matière de climatisation des bâtiments tertiaires. Un marché qu’il occupe depuis peu de temps. Nous avons été séduits par de multiples détails rassurants qui ont su faire la différence. L’accompagnement exclusif de A à Z et la proximité avec notre interlocuteur à chaque étape, une solution innovante qui allie gain de place et puissance, des rendements élevés… Une première collaboration probante ! », affirme Stéphane Agastin, Conducteur de travaux AFATEK.

Un protocole d’accompagnement exclusif

Bosch Thermotechnologie voue un attachement particulier à sélectionner rigoureusement les professionnels avec lesquels il collabore pour mettre en oeuvre ses solutions dans les règles de l’art.

« L’appartenance d’AFATEK au Groupement des Climaticiens de France, dont nous sommes partenaires, a favorisé l’instauration d’un lien de confiance. Cette collaboration nous est parue évidente car nous partageons des valeurs communes fortes : comprendre les besoins du client, l’aider à atteindre ses enjeux, tenir ses engagements, innover et être réactif. », explique Mohamed Ajmak, Responsable Prescription Tertiaire et Industrie chez Bosch Thermotechnologie.

Le protocole d’accompagnement unique garanti par Bosch Thermotechnologie a constitué un critère décisif pour AFATEK. Un expert est dédié au projet, à chaque étape. Dès le démarrage du chantier, le 21 octobre dernier, le responsable du dossier a été présent sur le site, permettant d’effectuer une mise en service sereine et réussie un mois plus tard.

« C’est très rassurant de rencontrer le constructeur, qui a même effectué une pré-visite pour instruire son étude et son dossier technique. Lorsqu’on reçoit de nombreux accessoires, tels que des sondes ou des manchons, être guidé pas à pas est essentiel afin de réaliser une mise en oeuvre parfaite. Cela représente aussi un véritable gain de temps, qui nous a permis de respecter les délais de livraison du chantier. », complète Stéphane Agastin.

Puissance, gain d’espace, robustesse et connectivité

Le système VRF Air Flux 5300 dispose d’une technologie réversible permettant de chauffer et de climatiser les zones de bureaux et d’adapter la puissance à la saison ou demi-saison. L’unité extérieure nouvelle génération dispose d’un compresseur spiralé avec injection de vapeur qui augmente les performances notamment en fonctionnement à charge partielle. Le mode silencieux avec 11 options différentes, et une nouvelle technologie antivibration, réduisent le niveau sonore, favorisant un climat de tranquillité pour les occupants.

« Ce système affiche un rapport compacité/puissance qui a été déterminant pour ce chantier qui nécessitait une solution à encombrement réduit. Bosch Thermotechnologie nous a proposé une solution alliant puissance de 50 kW et gain d’espace. Le constructeur propose des groupes extérieurs en version monobloc jusqu’à 90 kW. Un point fort pour une prise d’espace minimale. », affirme Stéphane Agastin.

Crédits photos : Bosch Thermotechnologie