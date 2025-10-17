Pour obtenir une information de la part de la marque « BOSCH THERMOTECHNOLOGIE SAS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BOSCH est présent dans tous les segments du marché des équipements de chauffage et de la climatisation résidentielle : chaudières à condensation gaz et fioul, pompes à chaleur (air/air, air/eau, eau/eau), chauffe-eau thermodynamiques, et systèmes solaires.

BOSCH est un pionnier dans les systèmes d'économies d'énergie. Sa mission est de continuer à améliorer les produits de chauffage et de contribuer à la préservation d'un environnement durable. Un engagement au cœur du marché français avec des produits conçus et fabriqués en France.

BOSCH vous accompagne tout au long de votre quotidien et de votre vie au travers de produits novateurs et de qualité.

Dans votre habitat, pour votre mobilité ou dans les services, BOSCH participe à votre confort, à votre sécurité et celle de vos biens tout en proposant des solutions économes en énergie, "Des technologies pour la vie".

Dans l'industrie et dans les infrastructures, BOSCH est au cœur des processus industriels, des énergies renouvelables et de la connectivité des biens et des services.

Depuis 2012, la marque BOSCH a remplacé les marques Geminox, Buderus et Loos donnant ainsi naissance à une gamme parmi les plus étendues du secteur.

Toutes les activités sont regroupées au sein de la filiale française BOSCH THERMOTECHNOLOGIE SAS dont le siège est à Saint-Thégonnec, dans le Finistère.

Au cœur du marché français et en prise directe avec ses différents clients, l’usine BOSCH de Saint-Thégonnec conçoit, développe et fabrique une grande partie des solutions thermiques gamme résidentielle commercialisées en France.

Elle emploie près de 300 personnes et est le centre de compétence de la division au niveau mondial pour le développement et la production de corps de chauffe et cuves en Inox.

BOSCH THERMOTECHNOLOGIE propose deux gammes distinctes pour une large palette d’applications et de besoins :

BOSCH THERMOTECHNOLOGIE gamme résidentielle : Pour les solutions thermiques (énergies renouvelables, gaz, fioul, électricité et bois) jusqu’à 100 kW.

BOSCH THERMOTECHNOLOGIE tertiaire et industrie : Pour les solutions thermiques (énergies renouvelables, gaz, fioul) de 100 à 20 000 kW.

Le savoir-faire de BOSCH THERMOTECHNOLOGIE SAS :