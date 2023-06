Les plafonds du centre commercial Sihlcity à Zurich revêtent une élégante peau métallique créant un véritable écrin contemporain

L’aménagement intérieur est réalisé à partir de matériaux authentiques, en majorité du métal (plafonds, façades de magasins, rampes d’escalier), du bois (murs, escalier, borne d’accueil) et de la pierre (sol). Une mixité des matières harmonieuse qui confère une ambiance naturelle et épurée, contrastant avec ce temple de la consommation.

Ces matériaux et l’éclairage indirect créent une atmosphère agréable, chaleureuse et douce, qui invite le visiteur à s’attarder et flâner dans les allées.