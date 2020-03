Le besoin de faire des économies, l’envie d’être mieux chauffé, le désir de faire un geste pour la planète : autant de raisons pour décider de changer de système de chauffage.

En immeuble, cette opération doit tenir compte des contraintes propres au bâtiment et de celles imposées par la réglementation thermique, les règles d'éco-conception, les normes de sécurité. En rénovation comme dans le neuf, l'installation d'un système de chauffage individuel suppose de le raccorder à un conduit d'évacuation de fumée. Quelle solution adopter ? Comment changer d'énergie ? Quel coût et quels enjeux ?

Qu'est-ce que la directive écoconception ?

Entrée en vigueur en France en 2011, la directive d'écoconception ou ErP (energy-related products) a pour but de rendre plus écologiques les produits liés à l'énergie dès leur conception et jusqu'à leur fin de vie.



L'objectif est d'améliorer l'efficacité énergétique des produits et de réduire leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à leur recyclage, en passant par leur fabrication, leur distribution et leur utilisation. Pour cela, la directive préconise une approche globale multicritères qui prend en compte, à toutes les étapes du cycle de vie du produit :

la consommation de matière et d'énergie,

les rejets dans les milieux naturels,

l'effet sur le climat et sur la biodiversité

L'éco-conception doit ainsi permettre de réaliser de réels gains environnementaux en préservant les ressources, les sols et la biodiversité et en évitant les pollutions et le dérèglement climatique.



L'objectif global à atteindre d'ici 2020 est une réduction de 20% des gaz à effet de serre et de la consommation énergétique, et une augmentation de 20% des énergies renouvelables.



En matière de chauffage individuel, les chaudières à condensation de nouvelle génération répondent aux exigences de l'éco-conception. Les cheminées Poujoulat complètent efficacement ces équipements en proposant une gamme complète de solutions d'évacuation des gaz brulés et d'amenée d'air, dans le neuf comme en rénovation.

Des travaux à réaliser ?

Indispensable pour faire fonctionner un équipement de chauffage, le conduit d'évacuation de fumée possède un rôle clé dans la performance de toute l'installation. C'est en effet la qualité de sa conception et son adéquation avec la chaudière à laquelle il est relié qui permettent d'optimiser les performances de celle-ci.



La large gamme de conduits présentée par Cheminées Poujoulat permet d'atteindre un haut niveau d'efficacité énergétique et de répondre aux attentes thermiques dans le neuf comme en rénovation.



Cheminées Poujoulat propose, par exemple, une gamme étendue de conduits qui offrent un fonctionnement optimal des appareils de chauffage et les rendent encore plus efficaces.



Dans le neuf, les solutions de Cheminées Poujoulat permettent de répondre parfaitement aux normes de la RT2012 ou de satisfaire les exigences des bâtiments BBC en matière de performance thermique.

En rénovation, les systèmes de conduit pour chaudières à condensation Cheminées Poujoulat optimisent les performances de la chaudière, pour un chauffage qui associe économies d'énergie et confort thermique.

Reconnus par les plus grands fabricants d'appareils de chauffage européens pour leur qualité, les produits Cheminées Poujoulat répondent aux normes françaises et européennes et bénéficient d'une garantie décennale.

Quelle solution adopter pour relier la chaudière au conduit de fumée ?

Différentes solutions peuvent être mises en place pour connecter la chaudière au conduit de fumée, dans le neuf comme en rénovation. Le choix du type de conduits d'évacuation dépend de différents facteurs :

du type de chaudière à raccorder ;

du nombre de chaudières à connecter ;

si la chaudière assure la ventilation ou non ;

si le conduit est existant ou non, ou s'il est déjà utilisé

Spécialiste des conduits de fumée, Cheminées Poujoulat dispose d'une gamme complète de solutions adaptées à chacun des cas de figure qui peut se présenter dans un bâtiment d'habitation collectif pour répondre à tous les besoins.



Dans le neuf, l'utilisation de la solution Dualis de Cheminées Poujoulat est préconisée car elle permet de créer un conduit concentrique dans lequel l'admission d'air et l'évacuation des fumées sont jumelées. Simple à poser avec son système d'emboitement, cette solution se décline en configuration verticale ou horizontale.



En rénovation, il peut être nécessaire de recourir à un tubage pour connecter une seule chaudière individuelle dans un logement collectif. Cheminées Poujoulat offre deux solutions pour ce type de situation :

la solution Airflue si la chaudière assure la ventilation : les fumées de la chaudière gaz à condensation sont alors canalisées et évacuées par le tubage flexible.

la solution Flexcondens, qui se décline en plusieurs versions selon la configuration des lieux.

En assurant une étanchéité parfaite en partie haute du boisseau et du raccordement de la chaudière, ce système participe à la valorisation thermique des bâtiments.

Pour raccorder plusieurs chaudières

Afin de relier plusieurs chaudières à un conduit collectif, la solution 3CE P MULTI+ Intérieur est la plus indiquée dans le neuf.

Elle peut également être choisie en rénovation, en version intérieure ou extérieure si le conduit collectif n'est pas réutilisé. Dans le cas contraire, la solution Rénoshunt prend le relais, couplée à la réalisation d'un tubage.

Comment changer d'énergie ?

Remplacer un système de chauffage ne peut être performant que si la possibilité de changer d'énergie est envisagée de façon simultanée. Ce double changement permettra de valoriser thermiquement le bâtiment. Le choix de l'énergie et de la chaudière dépend de différents facteurs dont les principaux sont la configuration du logement et l'espace qui peut être alloué à l'installation de chauffage, et éventuellement au stockage du combustible, le nombre de logements, le rendement attendu etc.



Face à ces différents critères, le chauffage au gaz est celui qui présente le plus d'avantages en alliant économie, confort et sécurité. Plébiscitées par les utilisateurs, les chaudières gaz de dernière génération offrent des performances incomparables, que viennent optimiser les solutions innovantes et performantes de Cheminées Poujoulat pour l'évacuation des fumées.



Les nouvelles chaudières gaz se déclinent en modèle basses températures ou à condensation.

Si les chaudières standard avaient une température de fonctionnement de 200° environ pour un rendement de 75%, les chaudières basses températures ont une température de fonctionnement de 150° pour un rendement de 90% et les chaudières à condensation atteignent 106% de rendement pour une température de fonctionnement inférieure à 120°.

Quel coût et enjeux ?

Le remplacement d'un système de chauffage vieillissant par une chaudière gaz performante optimisé par un conduit d'évacuation de qualité permet de bénéficier d'un meilleur confort thermique tout en réalisant des économies.



L'enjeu de ces équipements se situe ainsi à la fois sur le plan environnemental et sur le plan économique. Au niveau environnemental, une installation performante est moins énergivore et rejette moins de gaz à effet de serre. Sur le plan économique, une chaudière neuve implique un investissement important mais la dépense engagée est très rapidement rentabilisée grâce aux gains énergétiques. L'efficacité énergétique du nouvel équipement est maximisée par le choix de solutions d'évacuation des gaz brulés et d'amenée d'air performantes qui permettent de diminuer la consommation d'énergie et de réaliser des économies. Dans le neuf comme en rénovation, le coût d'une installation de chauffage au gaz de dernière génération est amorti en quelques années seulement.

