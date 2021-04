Les vis à bois et à béton de HECO sont désormais disponibles dans une base de données CAO BIM. Ainsi, la conception des bâtiments devient encore plus efficace avec les vis HECO. Les bureaux d’étude et architectes bénéficient de données CAO fiables et de haute qualité pour un processus de planification BIM sûr, rapide et économiquement optimisé.

BIM facilite la conception des bâtiments et permet un processus de planification efficace et transparent. C'est pourquoi HECO fournit désormais des données CAO compatibles avec BIM. Dans la nouvelle base de données CAO BIM de HECO, les ingénieurs, bureaux d’étude et architectes peuvent visualiser toutes les caractéristiques, notamment l’entraînement, le filetage et la forme de la tête, voire même le matériau. Après avoir sélectionné la vis appropriée, un modèle CAO peut être téléchargé en format 2D et 3D. Grâce à un plug-in, les données CAO BIM de HECO peuvent être importées dans des programmes de conception courants tels que Revit, Archicad, Allplan, Sketchup et Tekla. La base de données CAO HECO BIM est entre autre disponible en français ici.

Des données fiables pour un processus de planification fluide

Les données CAO sont disponibles dans deux niveaux de détail (LOD), ce qui permet l’affichage des vis en fonction des besoins - soit avec une représentation détaillée de la tête, de la pointe et de la longueur du filet, soit avec une géométrie de base claire et réduite. Les dessins 3D peuvent être édités sous forme de fichier CAO ou fiches techniques PDF. Si plusieurs vis conviennent à un projet, elles peuvent être facilement comparées en un seul clic. "Avec notre base de données CAO BIM, nous contribuons à un échange de données fluide entre les différents acteurs qui interviennent lors de la conception d’un bâtiment.

De cette manière, nous optimisons les processus en termes de temps et de coût et augmentons au passage la qualité des projets qui nous tient particulièrement à cœur", explique Paul Rann-Buschbacher, responsable des projets digitaux chez HECO-Schrauben.



Toutes les données des vis HECO sont également accessibles dans l’interface BIMcatalogs, le portail CAO 3D BIM de l’éditeur de logiciels CADENAS, ainsi que dans l'application mobile du même nom. Par conséquence, les données peuvent également être consultées de manière flexible en tout lieu, notamment sur le chantier.

Photo à la une : Toutes les vis HECO sont disponibles dans une base de données CAO BIM dédiée et peuvent être intégrées de manière fiable lors de la conception avec BIM.