Logement collectif : le plancher bas carbone acoustique

Le confort acoustique et thermique avec le plancher Seacoustic 3

Le plancher SEACOUSTIC 3 est un plancher hourdis constitué de poutrelles et d’un hourdis EBS Biosourcé.



Grâce à ce système, vous diminuez les quantités d’acier et de béton pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre (CO 2 ) par rapport à une dalle pleine.

L’EBS matériau biosourcé, stocke le CO 2 : moins 7,66 kg CO 2 éq. / UF

: moins 7,66 kg CO éq. / UF L'apport de produits Biosourcé est entre 7,50 et 9,50 kg par m²

Bas carbone (3 fois moins d'acier et 2,5 fois moins de béton qu'une dalle pleine)

Impact carbone : 20,2 kg de CO 2 par m² de plancher (faux plafond inclus) au lieu de 52 kg pour une dalle pleine, soit 2,6 fois moins

par m² de plancher (faux plafond inclus) au lieu de 52 kg pour une dalle pleine, soit 2,6 fois moins L'ensemble plancher poutrelles + hourdis est carbone négatif à - 1,12 kg CO 2 éq./m²

éq./m² Positionnement des réseaux dans le plénum

Les Stoptherm EP Feu assurent une rupture totale du pont thermique et le coupe feu entre étage

Le système Seacoustic est référencé dans le « Référentiel Qualitel Acoustique » édité par le CERQUAL qui recense les solutions constructives permettant d’atteindre la conformité aux exigences acoustiques.