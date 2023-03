MACSOLE® SPORT by HECKEL : la nouvelle gamme de baskets de sécurité inspirée du sport

Les chaussures de la gamme sont dotées d’un embout de protection non métallique. Plus léger qu’un embout en acier conventionnel, celui-ci protège le porteur contre les chutes d’objets jusqu’à 200 J et à la compression jusqu’à 15 000 Newton conformément à la norme EN 20345. Afin de prolonger la durée de vie des chaussures pour les professionnels travaillant notamment accroupis ou à genoux, celles-ci sont recouvertes d’un sur embout en caoutchouc pour le modèle S3 et en TPU pour le modèle S1P.