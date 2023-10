Pionnier de la chaussure de sécurité en France, Heckel est reconnu pour la performance, la qualité et le style de ses produits.



Véritable spécialiste du semelage caoutchouc avec la technologie MACSOLE®, Heckel fait figure de référence en matière de chaussures de sécurité pour les environnements exigeants voire extrêmes.



Aujourd’hui, sous la signature Performance with style, la marque offre des baskets, chaussures et bottes de sécurité alliant technologie et design innovants.