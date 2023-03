« Chez KP1, l’alternance est un sujet clé, c’est une démarche gagnant-gagnant. C’est tout d’abord participer à une démarche citoyenne en permettant à des jeunes de se professionnaliser par l’acquisition d’une première expérience qui leur permettra de développer leur employabilité. C’est également de donner de la visibilité à nos métiers en donnant du sens et de véritables missions à nos alternants. » précise Marine Ballarin, Responsable Formation.



Les 23 participants ont été accueillis par Florent GOUMARRE, Directeur Marketing et Communication qui leur a présenté l’histoire de KP1 et ses différents marchés. « Nous avons fait un tour de table pour se présenter. Le Directeur Marketing et Communication nous a demandé de nous présenter en nous mettant dans la peau d’un animal, j’ai trouvé cela très ludique. » précise Mathilde, alternante assistante ADV sur le site d’Avignon.



La journée a continué avec la présentation des produits par l’équipe Marketing et visiter les locaux du siège. « J’ai bien aimé la présentation de KP1, des produits et de ses marchés car on rentrait vraiment dans le détail. » Imad, alternant assistant logistique à l’usine de Saint-Etienne de Rouvray (76).



Une visite guidée de l’usine de Pujaut (30) a ensuite permis de voir les solutions préfabriquées de KP1 en détail. « Il y avait des produits que je ne connaissais pas car on ne les fabrique pas à l’usine de Saint-Etienne de Rouvray. Cette visite a été enrichissante pour moi. » ajoute Imad.



Enfin, les alternants ont été accueillis par l’équipe des Ressources Humaines, qui a pu répondre à toutes leurs questions. « Lorsque je suis arrivée le premier jour, on m’a présenté les métiers de mon service, c’était très intéressant. Grâce aux journées Kampus, cela m’a permis de connaître tous les produits KP1 et comprendre leurs utilisations. C’est la première fois que j’ai eu un parcours d’intégration si complet. » détaille Mathilde.



Ces journées Kampus ont permis à tous de mieux comprendre KP1, son histoire et ses produits afin de pouvoir évoluer dans l’entreprise. Nous leur souhaitons une année pleine de réussite !



Bienvenue à tous dans la #TEAMKP1 !

