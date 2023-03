Comment allier confort et économies d’énergie avec Panasonic ?

Aquarea Génération K est un système révolutionnaire basse consommation pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d’eau chaude sanitaire, et offre une performance exceptionnelle. Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées.

Un système de chauffage haute performance

Aquarea Génération K utilise le réfrigérant R32, dont le potentiel de réchauffement global est moindre. Classée jusqu’à A+++, elle délivre de hautes performances dont notamment la possibilité d’un départ d’eau de 60°C jusqu’à -10°C extérieur. La gamme s’étend de 3 jusqu’à 16 kW pour s’adapter à tous les besoins et toutes les configurations.

La version T-CAP de la série K est particulièrement adaptée pour la rénovation des logements. Elle permet de maintenir la puissance de la pompe à chaleur jusqu’à une température extérieure de -20°C. Cette technologie, propre à Panasonic, permet un dimensionnement simple et rapide du système.

Flexibilité selon les besoins

Aquarea est disponible en deux configurations. La version All in One avec ECS intégrée est équipée d’un ballon en inox de 185 litres. Celui-ci est entouré de panneaux U-Vacua qui sont 19 fois plus isolants que la mousse de polystyrène. Étant donné que le système conserve la chaleur plus longtemps, il n’a pas besoin de chauffer autant de fois chaque jour, ce qui permet d’économiser de l’énergie.

La version bi-bloc chauffage seule est idéale pour les espaces réduits puisqu’elle ne fait que 50 cm de large et 30 de profondeur. Elle peut être associée à un ballon ECS externe pour répondre aux besoins du logement.



Les pompes à chaleur Aquarea peuvent être associées avec des panneaux photovoltaïques à l’aide de la carte électronique CZ-NS5P en option. Grâce à cette fonctionnalité, elles peuvent adapter la production des panneaux photovoltaïques à la demande de chauffage, de rafraîchissement et d’eau chaude sanitaire.

Une solution en parfaite harmonie avec son environnement

Avec un encombrement réduit de 598 x 600 mm, la solution compacte Aquarea All in One avec ECS intégrée peut être facilement combinée avec d’autres gros appareils comme un réfrigérateur et/ou une machine à laver pour réduire l’espace requis par l’installation. Et grâce à sa faible hauteur, le système peut être installé avec une unité de ventilation sur le dessus.

L’unité extérieure est conçue pour s’adapter à l’architecture et à l’environnement qui l’entourent. Le compresseur, principale source de bruit, est intégré sur une double structure équipée d’amortisseurs, ce qui vous offre une solution à la fois sûre et silencieuse, et vous permet de ne pas déranger les voisins dans les zones résidentielles densément peuplées.

Connectivité avancée

Aquarea Smart Cloud est une application puissante, intuitive et gratuite, conçue pour vous aider à contrôler à distance votre pompe à chaleur Aquarea, 24 h/24 et 7 j/7, où que vous soyez. Aquarea Smart Cloud est bien plus qu’un simple contrôleur pour allumer ou éteindre un appareil de chauffage. C’est un service puissant et intuitif pour contrôler à distance toute la gamme des fonctions de chauffage et d’eau chaude, et surveiller votre consommation d’énergie. Aquarea Service Cloud permet aux professionnels de superviser à distance les systèmes de chauffage de leurs clients, d’offrir des services de maintenance prédictive, d’optimiser le réglage du système et de réagir rapidement en cas de dysfonctionnement.

Pour en savoir plus exit_to_app