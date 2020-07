BLUETEK, filiale du groupe ADEXSI et leader français du désenfumage naturel et de l’éclairement zénithal, annonce la nomination de Marc BELLAIR (49 ans) au poste de Directeur de la Prescription dont la mission « phare » sera d’élargir la prescription des produits BLUETEK en s’appuyant sur l’offre GENATIS du groupe ADEXSI.

Un parcours international

Marc BELLAIR débute sa carrière dans le bâtiment en 1991 au sein de l’entreprise thaïlandaise Sodap Taïland Ltd, filiale du groupe Lafarge, en qualité de manager technique de production. Il y a assuré la direction de l’usine de production et la gestion des grands comptes clients internationaux.

Durant 6 ans (1991-1997), Marc BELLAIR a également apporté son concours à travers diverses missions de support auprès d’unités du groupe au Pakistan, à Taïwan ou encore à Hongkong. En 1997, Marc BELLAIR intègre la filiale Lafarge Refractories, du groupe éponyme, spécialisée dans la fabrication des bétons réfractaires pour l’industrie de l’aluminium. Jusqu’en 2002, Marc BELLAIR a eu pour mission de développer le marché international des matériaux réfractaires avec un périmètre d’action couvrant pas moins de 20 pays.



Fort de ces expériences, Marc BELLAIR occupera le poste de la Direction Nationale des Ventes Façade et Prescription chez Wienerberger auprès des maîtres d’oeuvre, des architectes et des bureaux d’études tout en participant à la stratégie commerciale de cette branche d’activité de Wienerberger.

Un nouveau challenge dans la gestion des énergies dans le bâtiment

L’arrivée de Marc BELLAIR, depuis le 1er juin 2020, témoigne de la volonté d’ADEXSI de renforcer la prescription de sa filiale Bluetek en restructurant cette cellule autour des compétences et des services du groupe ADEXSI et de l’offre GENATIS, solution globale pour la gestion des énergies naturelles des bâtiments.

Cette nouvelle organisation de la prescription de BLUETEK aura pour vocation d’apporter des solutions clés en mains aux maitres d’oeuvres et d’ouvrage ainsi qu’aux architectes.

GENATIS : une solution globale

GENATIS est une marque transversale d’ADEXSI qui regroupe les produits et savoir-faire de l’ensemble de ses filiales – BLUETEK, ESSERTEC, SOUCHIER-BOULLET, TELLIER BRISE-SOLEIL, SIA – en vue de proposer une solution globale de gestion des énergies naturelles dans les bâtiments.

Destinée à tous les professionnels de la construction (architectures, aux maîtres d’oeuvre, aux maîtres d’ouvrage, etc.), l’offre GENATIS, est une solution avant-gardiste qui répond aux nombreux défis de la rénovation énergétique des bâtiments ainsi qu’à la future réglementation environnementale de 2020.

Une offre de services spécifiques

La solution GENATIS se complète d’une offre de services dédiés en complément des produits des filiales d’ADEXSI. Parmi ces services, GENATIS assure la gestion du rafraichissement des bâtiments grâce à des automates programmables pilotables pas les gestionnaires permettant notamment d’obtenir un confort optimisé par la gestion de la gradation de l’éclairage artificiel, l’ombrage des façades et des lanterneaux présents en toiture, la ventilation, le rafraichissement par évaporation ou la façade bioclimatique. Enfin, GENATIS propose également un service « Diagnostic ».

Cette prestation fait partie des leviers clés de l’offre GENATIS qui permettront à Marc BELLAIR de professionnaliser d’avantage la prescription de BLUETEK en apportant une étude complète des bâtiments pour mieux comprendre leurs pathologies. Ceci afin de mieux appréhender les solutions - et leurs installations - les plus adaptées. Ce service, traité par le bureau d’étude d’ADEXSI, comprend l’étude d’optimisation, les travaux, l’accompagnement et la garantie de performances sur l’ensemble des solutions GENATIS.