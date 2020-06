Suite à un audit indépendant conduit par le Bureau Veritas, le producteur bourguignon de revêtements de façades Myral a reçu la certification Origine France Garantie pour son produit d’isolation par l’extérieur… Devenant ainsi le 1er fabricant français d’ITE à recevoir cette reconnaissance !

Le macaron tricolore « OFG » est gage de traçabilité et constitue une indication de provenance claire et objective pour les clients. C’est aussi un label officiel qui prend tout son sens en ces temps de crise liée au Coronavirus, où la relance de l’économie nationale passera par la valorisation de nos entreprises françaises et des produits « made in France ». Le groupe Myral entend bien participer à cet effort collectif.



« En tant qu’industriel français qui investit en France et qui est actuellement engagé dans l’effort national de relance de l’économie, nous sommes fiers d'obtenir cette certification Origine France garantie. C’est un symbole auquel sont sensibles nos clients : de la maîtrise d’ouvrage publique ou privée, aux particuliers qui souhaitent gagner en confort dans leur maison. », réagit Sylvain Bonnot, président de Myral, à l’annonce de la certification OFG.



Le groupe vient de la décrocher après un audit complet et indépendant, réalisé par le Bureau Veritas, certifiant l'origine française de sa production de :

Valorisant pour notre savoir-faire et l’assurance pour nos clients de l’origine française de nos produits

Pour Myral, dont le siège et l’usine sont installés à Is-sur-Tille dans le département de la Côte d’Or, cette initiative est logique car cela fait plus de 30 ans que l’entreprise fait le choix du made in France dans son développement et dans l’innovation centrée sur sa solution d’isolation par l’extérieur des façades. Elle est d’ailleurs le premier fabricant spécialisé dans l’enveloppe du bâtiment à obtenir cette certification présente dans tous secteurs confondus et à désormais pouvoir apposer le fameux logo bleu-blanc-rouge. « Il nous permet de mettre en lumière notre démarche qualité, en valorisant notre savoir-faire et en assurant à nos clients l’origine française de nos produits. », poursuit Sylvain Bonnot.

En plein développement, le groupe bourguignon a passé en 2019 le cap des 100 salariés. Il produit chaque année, dans son usine, plus de 250 000 m² de parements isolants distribués, sous la marque Uniso, dans tout l’Hexagone aux particuliers par des partenaires et son réseau de franchises Les Appliqués, ainsi que sur les marchés du collectif et du tertiaire… Avec l’objectif avoué de participer au mouvement national contre le gaspillage d’énergie dans l’habitat, aussi nommé « lutte contre les passoires thermiques » par les pouvoirs publics. Un engagement fort, qui résonne encore davantage dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel, et que la certification Origine France Garantie va participer à souligner !

