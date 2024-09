La logistique et la chaîne d'approvisionnement sont des éléments cruciaux pour le bon fonctionnement des projets de construction dans le secteur du BTP. Depuis la crise sanitaire,, le secteur du a connu de nombreuses difficultés impactant de manière plus ou moins durable la logistique : pénurie de matériaux, chute de l’activité, crise du logement neuf… Ces processus, souvent complexes et interdépendants, sont aujourd’hui source de nombreux défis.

La situation du commerce international

Même si la France produit une grande partie de ses matériaux de construction, elle n’en demeure pas moins dépendante de certains matériaux d’origine étrangère. En 2018, 41 milliers de tonnes de matériaux de construction (sables, graviers, calcaire, pierres, argiles, ardoises…) ont été importés. Le bois également n’est pas en reste. La France importe en moyenne 16 762 000 m3 d’équivalent bois rond par an.

Si ces chiffres semblent colossaux, il ne faut pas imaginer la France entièrement dépendante des produits étrangers, puisqu’elle en produit également une grande quantité sur son territoire, pour sa propre consommation ou pour l'export. Mais en période de crise, l’approvisionnement peut s’avérer fastidieux.

À la suite de la pandémie de Covid, tous les chantiers ont connu cette situation : les carnets de commandes sont pleins, mais les différents corps de métiers n’avaient pas suffisamment de matière première pour réaliser les travaux demandés. Ce manque a bloqué de nombreux chantiers et a eu des conséquences pour de nombreuses entreprises, dont les marges ont alors été grandement diminuées.

Cette situation peut également se produire lorsque la demande internationale globale est supérieure à l’offre et que les entreprises françaises se retrouvent en concurrence avec des grands groupes américains ou asiatiques.

Cette instabilité est une variable à prendre en compte lors de l’élaboration de devis, qui peuvent parfois être effectués des mois avant l’achat des matières premières.

L’optimisation de l’approvisionnement

Se fournir en matériaux de construction est le quotidien de toute entreprise du BTP. En moyenne, les entreprises se fournissent en matériaux 14 fois par mois. Ce sont généralement deux employés qui ont la charge de cette opération, qui mobilise également un véhicule. En termes de temps de travail, une étude à estimé que cela représente sur une année complète 4,5 mois-hommes.

À cela s’ajoute la problématique du stockage des matériaux sur le chantier. Il est crucial de disposer d'espaces de stockage adéquats pour éviter les dommages, les pertes de matériaux ou les vols. Un stockage inefficace peut entraîner des retards et des coûts supplémentaires.

La livraison : une solution en pleine expansion

Pour faire face à cette problématique, les entreprises du BTP se tournent de plus en plus vers la livraison des matières premières directement sur le chantier, notamment pour les interventions en zone urbaine. On estime que 35 % des entreprises du BTP font déjà appel à un service de livraison.

Cette solution présente plusieurs avantages, dont les plus plébiscités sont : un gain de temps indéniable, un confort amélioré pour les équipes qui n’ont plus à charger et décharger des matières premières parfois très lourdes, une livraison possible en grande quantité et enfin une réduction des problématiques de stockage avec un meilleur contrôle des flux.

Les défis environnementaux et réglementaires

Les projets de construction doivent également répondre à des défis environnementaux et réglementaires. Les réglementations en matière de logistique et de construction évoluent constamment, imposant des normes strictes en matière de sécurité, de durabilité et d'impact environnemental.

Les normes ISO dans la logistique et l'approvisionnement

Le secteur de la logistique est régi par trois normes ISO. La norme ISO 14001 réglemente l'utilisation des ressources, la gestion des déchets, la pollution de l'air ou encore les problématiques de contamination du sol et des eaux. La norme ISO 14040 vise à améliorer le cycle de vie d'un produit, et enfin la norme ISO 14020 a pour objectif de permettre l'identification de l'origine des produits.

Les impondérables pour surmonter les défis logistiques

À ce jour, il est nécessaire de maîtriser certains aspects inévitables de la logistique pour demeurer compétitif dans un secteur d'activité toujours plus tendu.

La planification et la prévision

Une planification et une prévision précises sont essentielles pour anticiper les besoins en matériaux, équipements et personnel. L'utilisation de logiciels de gestion de projet et l'ouverture d'un poste de logisticien au sein de l'entreprise peuvent aider à améliorer la précision des prévisions et à optimiser la planification.

La collaboration et la communication

La collaboration étroite entre les différentes parties prenantes, y compris les fournisseurs, les sous-traitants et les équipes sur le chantier, est essentielle pour assurer une logistique fluide. Des outils de communication efficaces peuvent faciliter cette collaboration.



La mutualisation des ressources de livraison, ou encore de récupération des déchets, entre différentes entreprises intervenant sur le même chantier, voire la même zone géographique, pourrait également être un levier pour réduire les coûts liés à la logistique et à la chaîne d'approvisionnement.

Alors comment rester concurrentiel demain ? La logistique et la chaîne d'approvisionnement dans le BTP présentent de nombreux défis, mais avec une planification rigoureuse, l'adoption de technologies avancées, une collaboration étroite et une flexibilité, il est possible de surmonter ces obstacles. En améliorant la gestion des matériaux, des équipements et du personnel, les entreprises de construction peuvent notamment augmenter leur efficacité, réduire les coûts et assurer la réussite de leurs projets.

Alexandre Masson

Photo de une : Adobe Stock