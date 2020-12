Les panneaux M32 et M62 à effet joint debout de Myral offrent un rendu identique à la technique traditionnelle, mais avec performances thermiques et simplicité de mise en oeuvre.

Le joint debout est une technique de couverture utilisée pour protéger des surfaces exposées aux vents ou à de fortes intempéries. Traditionnellement en zinc ou en cuivre, son aspect est très prisé des architectes car il apporte du charme à une façade, dynamise le bâtiment et lui assure une esthétique au carrefour de l’industriel et du contemporain.



Les panneaux M32 & M62 à effet joint-debout de Myral offrent les mêmes caractéristiques de protection et d'embellissement que la technique traditionnelle, mais avec bien plus d’atouts :

Performance thermique (avec un coefficient thermique mini R = 1.35 à 6.80) grâce à la très haute isolation de son isolant : le P.I.R (0.023 mW/ms)

Mise en oeuvre extrêmement simple. Le rendu joint debout est réalisé à l'aide d'un profil spécifique de même nature que le parement Myral M32 et M62 en aluminium. La solution n’a besoin d’être posée que par un seul corps d’état : bardeurs ou entrepreneurs

Pose des panneaux (jusqu'à 14 mètres linéaires) en vêture verticale ou horizontale directement sur la façade ou en vêtage à travers le 1er lit d’isolant

Préconisable dans les zones de grands vents ou soumises à de fortes précipitations, types montagnes ou zones côtières

Un large choix esthétique !

Pour un rendu traditionnel, il est possible de travailler sur des effets métalliques types zinc, cuivre, inox brossé, corten… Mais l’ensemble des finitions Myral (effets miroirs, coloris mats, irisés…) sont également disponibles en joint debout.

Caractéristiques

Le principe du panneau de Vêture ou Vêtage Myral Joint debout.