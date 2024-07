Dans son bilan du 1er semestre 2024, Sika affiche une croissance de 9,2 % de son CA, pour une progression de 40 % de son bénéfice net. Une dynamique nourrie par ses opérations d’acquisition.

Un premier semestre meilleur qu’attendu. C’est ce qu’affiche Sika, groupe suisse de chimie spécialisé dans les matériaux de construction. Son chiffre d'affaires grimpe à 5,8 milliards de francs (+9,2 %) entre janvier et juin 2024. Son bénéfice net a progressé de 40 % pour atteindre les 577 millions de francs suisses (600 millions d'euros).

Les analystes de l'agence suisse AWP avaient estimé le bénéfice net à 565 millions de francs, pour 5,7 milliards de chiffre d’affaires (CA). De quoi confirmer les prévisions de Sika pour 2024, après une croissance de 13,8 % de son CA au 1er trimestre 2024.

Une croissance de ses ventes de 6 % à 9 % prévue



Hors effets de changes, les ventes de Sika montent de 13 %, tandis que son impact négatif des taux de changes se chiffre à 3,6 %. Le fabricant des colles, mortiers et produits d'étanchéité pour le bâtiment prévoit une croissance de ses ventes de 6 % à 9 %.

L’acquisition de MBCC - expert en adjuvants pour le béton et solutions pour sols industriels et décoratifs, pour l'étanchéité et pour les travaux souterrains - « progresse très bien et contribue significativement à ces solides résultats semestriels », souligne la direction dans un communiqué. Et ce bien que l'opération ait pesé sur les performances du groupe suisse.

Au 1er semestre 2024, les acquisitions ont fait gonfler de 12,3 % les ventes en monnaies locales de Sika. Une dynamique qui devrait se poursuivre après le rachat, en avril, de Kwik Bond, industriel américain centré dans les produits pour la rénovation de ponts.

À rappeler que Sika a réalisé, en mai 2023, sa plus grosse opération : l’acquisition, auprès du fonds d'investissement Lone Star Funds, de l’ancienne filiale de l'allemand BASF pour un montant de 5,5 milliards de francs.

À 10H22 GMT, l'action de Sika s'adjugeait 2,84 % à 271,20 francs suisses. Elle dépasse le SMI, indice de référence de la Bourse suisse, en hausse de 0,35 %.

Croissance accélérée en Amérique, ralentissement en Asie

« Les perspectives dans l'ensemble sont prometteuses », commente dans une note de marché Zana Mamelli, analyste chez Baader Helvea.

« En dépit de marchés finaux difficiles dans la construction et l'automobile, Sika a publié aujourd'hui des résultats solides comme le roc », abonde Alexander Koller, analyste chez Vontobel. D'autant que Sika concentre la plus grosse partie de son chiffre d'affaires dans le bâtiment et infrastructures comme les routes, tunnels et ponts. Ses produits d'étanchéité sont aussi appliqués dans l'automobile, dont l'isolation acoustique pour les véhicules électriques.

Il n'empêche que le groupe ralentit en Asie, avec une progression des ventes en Asie-Pacifique passant de 9,9 à 8 % entre le S1 2023 et le S1 2024. Une évolution attendue par Sika, surtout face à une progression « modérée » en Chine.

En Amérique, sa croissance s'accélère de 15,1 %, après +12 % un an plus tôt. Sur la zone Europe, Moyen Orient et Afrique, elle se hisse de 13,5 %, contre +4,1 % au premier semestre 2023. Il faut dire que les « projets d'infrastructures aux États-Unis et en Europe », la tendance à « la relocalisation » des capacités de production en Amérique du Nord ainsi que de l'intégration de MBCC ont contribué à ces parts de marché selon l’analyste Zana Mamelli.

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock