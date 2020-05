La rénovation représente aujourd’hui 60 % du marché de la façade et 1/3 des propriétaires envisagent de procéder à une rénovation. Toujours à l’écoute et fort de son expertise pour envelopper, protéger et embellir l’habitat durablement, Weber dévoile en 2018 une nouvelle offre innovante dédiée à la rénovation et à l’entretien des façades. Des réponses exhaustives et parfaitement structurées qui renforcent le réflexe “La Façade, c’est Weber”, tant auprès des professionnels qui lui font déjà confiance - artisans, architectes, maîtres d’ouvrage, négoces - que des bricoleurs et autres particuliers de plus en plus souvent prescripteurs.