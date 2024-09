Weber anime à nouveau les négoces et récompense les artisans & particuliers avec son grand jeu team Weber du 16 septembre au 18 octobre

Fort du succès de la première édition qui a eu lieu au printemps, Weber réitère son Grand jeu Team Weber pour cette rentrée automnale, cette fois autour de ses solutions pour la gamme salle de bains. Rappelons que cette opération commerciale entend dynamiser les points de vente en créant l’événement pour booster le chiffre d’affaires des plus de 600 négoces partenaires, de promouvoir les solutions Weber et de faire gagner aux clients des cadeaux en phase avec leur activité (pas moins de 450 lots d’une valeur minimale de 30 euros et jusqu’à plus de 1000 euros).

Grand jeu Team Weber côté négoces Cette opération se déroule du 16 septembre au 18 octobre, avec mise en avant de 58 produits Weber liés à l’univers de la salle de bains, qu’il s’agisse de chapes, primaires, solutions d’étanchéité sous carrelage, mortiers colles ou adhésifs, joints, autres accessoires et produits complémentaires. Afin de relayer visuellement ce Grand jeu, Weber met à disposition des kits PLV logotypés « Team Weber », tels que des affiches, totems et stops rayon. Parallèlement, ce Grand jeu bénéficie d’un large dispositif de communication avec un relai en presse écrite ainsi qu’une campagne digitale affinitaire, devant permettre de toucher quelque 2.350.000 contacts, une réelle opportunité pour générer du trafic en point de vente. Grand jeu Team Weber côté artisans & particuliers Dès l’achat d’un seul produit Weber de la gamme salle de bains chez l’un des distributeurs partenaires, le client peut remplir un formulaire en scannant le QR code figurant sur les supports de communication, puis importer sa facture : sa participation est immédiatement déclenchée et le joueur découvre instantanément s’il a remporté l’un des 450 lots en lice (reçu sous 2 à 3 semaines). 45 000 euros de cadeaux sont à gagner répartis en trois thématiques : « Un chantier + pro » (malaxeur, mètre laser...), « Un chantier + confortable » (vêtements professionnels, radio de chantier) et « Un chantier + high tech » (smartphone, TV LED...). Particulièrement attentif à l’accompagnement des distributeurs et à la satisfaction client, Weber poursuit ainsi ses actions de proximité, toujours au plus près du terrain. Pour en savoir plus exit_to_app