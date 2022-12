NIDAGRAVEL IG040 : la stabilisation de graviers pour parking à forte fréquentation

Les événements climatiques de ces dernières années nous obligent à réfléchir différemment les aménagements de nos villes et villages. Les inondations répétées, le ruissellement des eaux pluviales et les ilots de chaleur observés en ville conduisent les architectes vers de nouveaux matériaux. L’ère du tout bitume et du béton est révoquée. Nidaplast propose différentes solutions, véritables alternatives aux revêtements traditionnels pour collecter et infiltrer les eaux de pluie à la parcelle.