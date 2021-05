Bien visible de l’autoroute sur son rocher, la basilique de Notre Dame de Beauregard à une position privilégiée à l’extrémité des Alpilles et domine la vallée de la Durance. Elle s’élève au centre d’un oppidum celto-ligure du 2e âge de fer.

Le défi

Pour répondre aux besoins du projet de réhabilitation du dispositif de traitement des eaux usées de la Basilique Notre Dame de Beauregard à Orgon. Un nouveau système de traitement des eaux usées est nécessaire pour résister aux grandes fluctuations du débit et pouvoir traiter l’eau jusqu’à 25 personnes. Ce projet de réhabilitation comprend le traitement des eaux usées du gîte, du restaurant, de deux ateliers artisanaux de cuir et de poterie.

La solution

Pour le traitement des eaux usées, les porteurs du projet ont choisi le BioDisc® BD 25EH en raison de la diversité de la typologie des eaux usées, ainsi que la fluctuation de la charge hydraulique entrante. Le but de la BioDisc® est simple : un produit de qualité et un service client de qualité pour une tranquillité d’esprit totale. Il fallait un système ultra compact et léger, capable d’être héliporté, facile à installer avec une faible consommation électrique.

