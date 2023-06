Notre programme d’Installateurs Parternaires Thermoslate est lancé

Participer à ce programme offre de nombreux avantages pour les entreprises qui y participent. En plus des journées de formation pour connaitre et installer nos panneaux thermiques Thermoslate, vous pouvez recevoir de nouveaux projets et clients, une assistance technique personnalisée et bien d’autres choses.



La prochaine journée de formation est prévue pour le mois de juillet, mais ne vous inquiétez pas, des nouvelles opportunités de formation Thermoslate seront bientôt disponibles !

Nos panneaux thermiques Thermoslate sont les seuls à utiliser les propriétés de l’ardoise naturelle pour la production d’eau chaude pour la consommation domestique.



Ce système s’adapte à tous les type de toitures en ardoise naturelle et il est totalement indétectable une fois installé en couverture. Les crochets, fabriqués en acier inoxydable, favorisent l’ajustement parfait de chaque pièce en ardoise.



En conclusion, le toit allie les propriétés naturelles de l’ardoise, le matériau qui a le moins d’impact sur l’environnement, et un système innovant de captation solaire quasiment invisible.



Le savoir-faire dans le domaine des solutions écologiques présente de nombreux avantages pour les entreprises de couverture, notamment en termes de responsabilité environnementale, d’image de marque et de conformité aux réglementations.

Pour le consommateur, l’énergie solaire thermique permette des économies financières en favorisant la réduction de la dépendance énergétique.



Vous voulez savoir combien vous pouvez économiser sur votre consommation ? Nous proposons un simulateur qui vous permettra de connaitre la durée d’amortissement de votre projet. C’est simple et rapide !

Pour en savoir plus exit_to_app