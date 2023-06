OKNOPLAST réduit sa consommation énergétique et investit dans les énergies renouvelables

Une gestion plus rationnelle et écologique

Le réchauffement climatique invite à réfléchir à l’état de la planète et à encourager les entreprises à réduire l’impact environnemental de leur activité. Dans un contexte difficile pour le secteur de l’énergie, les efforts développés par OKNOPLAST constituent un avantage tant écologique qu’économique. Ces derniers mois, OKNOPLAST a mis en place plusieurs projets en investissant dans des sources d’énergie alternatives et renouvelables.

Des fenêtres ouvertes sur l'avenir

Disposant des dernières avancées technologiques, les fenêtres OKNOPLAST présentent non seulement une qualité supérieure et un design contemporain, mais elles sont également produites de manière durable. Les déchets sont triés et les rebuts sont récupérés sur les lignes de production. Grâce aux récents investissements réalisés pour réduire sa consommation d’énergie, OKNOPLAST a reçu une certification de conformité à la norme de gestion environnementale la plus exigeante confirmant ainsi la mise en œuvre cohérente d’activités visant à réduire son impact sur l’environnement. « Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes sur la bonne voie », déclare Łukasz Marzec, directeur des opérations d’OKNOPLAST.

De plus, les initiatives développées par OKNOPLAST pour réduire sa consommation énergétique a permis au fabricant de contenir ses coûts de production et ainsi de limiter l’impact de l’augmentation des coûts de l’énergie sur le prix de ses produits.

Des mesures anti-gaspillage efficaces

Afin de rationaliser la consommation de gaz, OKNOPLAST analyse systématiquement les processus de production et prend des mesures pour accroître l’efficacité énergétique de ses unités de production. Dans les ateliers, la déstratification de l’air a été mise en place. Cela consiste à déplacer l’air chaud du plafond vers le bas pour maintenir une température optimale. Des zones ont été compartimentées et cloisonnées pour renforcer l’isolation et maintenir une température constante. La société a également installé des portes équipées de mécanismes à réaction plus rapide, ce qui réduit considérablement les pertes de chaleur lors des entrées et sorties.



De plus, OKNOPLAST récupère la chaleur du four de trempe et l’utilise pour chauffer différentes zones des bâtiments. La haute température générée pendant la production n’est pas gaspillée et la consommation de gaz est minimisée. Des capteurs en ligne, installés récemment, permettent de surveiller avec précision la température des différentes zones. Les employés peuvent ainsi réguler la température par secteur, ce qui se traduit par une utilisation plus rationnelle du gaz et des économies d’énergie. La chaleur est également récupérée des compresseurs dans l’espace de production, puis utilisée pour chauffer l’eau sanitaire et celle du chauffage central.



OKNOPLAST se soucie également de la température dans les maisons et les appartements de ses clients. L’année dernière, elle a introduit sur le marché la fenêtre PRISMATIC, associée au vitrage 4Xglass économe en énergie, qui présente des paramètres d’isolation thermique exceptionnellement élevés et qui permet d’économiser sur les coûts énergétiques.

Un éclairage plus économique

La société a réussi à réduire la consommation d’électricité dans les ateliers de production en remplaçant l’éclairage intérieur et extérieur par des LED. Des capteurs de mouvements et un éclairage adaptatif géré à distance ont aussi été mis en place. De plus, une surveillance de la consommation d’énergie a été lancée pour un meilleur contrôle en temps réel.

Sur le plan des sources d’énergie renouvelable, les premiers panneaux photo- voltaïques ont été installés sur les toits des espaces de production. OKNOPLAST, en conformité avec les exigences de la norme environnementale, a reçu la certification ISO 14001. L’entreprise a ainsi inclus durablement la préservation de la planète dans sa gestion et son mode de production.

