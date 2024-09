Nouvelle stratégie pour le groupe HPG, qui renforce ses engagements RSE

À l’approche du Mondial du Bâtiment, le groupe HPG dévoile lors d’un point presse la nouvelle stratégie de ses quatre marques commerciales, ainsi que ses nombreux engagements vis-à-vis de la démarche RSE. Le salon Batimat, où sera bien présent le groupe, a également été abordé.

Le groupe HPG, spécialisé dans la menuiserie extérieure sur-mesure, a tenu un point presse au cours duquel a été dévoilée la nouvelle stratégie adoptée pour ses quatre marques commerciales : Préfal, Préfalu, Bieber et Alu Préférence.

Avant l’arrivée en 2018 de François Bourgoin à la présidence du groupe, les quatre marques étaient totalement autonomes. M. Bourgoin a donc décidé d’amorcer une transformation, en créant une synergie sur l’industrie, les achats ou encore la communication.

Si chaque commercial continue de travailler pour sa propre marque, ces marques sont complémentaires comme « des frères et sœurs, et qui peuvent s’avérer intéressants pour les clients professionnels », explique Flamine Andrade, directrice de la communication du groupe HPG.

Les premiers résultats de cette stratégie se sont fait sentir, et ils sont bons, d’après François Bourgoin : « On a de vrais résultats au niveau du chiffre d’affaires, mais également sur l’aspect humain. Cette stratégie nous a permis de créer des équipes régionales qui travaillent ensemble, et que l’on a réussi à garder, j’en suis sûr, grâce au lancement de cette nouvelle dynamique ».

Une stratégie rendue possible grâce à un travail de formation, notamment vis-à-vis des équipes commerciales. Le groupe HPG a aussi décidé de fusionner ses stands à Batimat, et de ne plus séparer les marques par des cloisons afin d’en accentuer la synergie.

Quatre axes majeurs pour un renforcement des engagements RSE

Concernant la démarche RSE du groupe HPG, en place depuis de nombreuses années, celle-ci se renforce en s'appuyant sur quatre axes prioritaires. À savoir :

les clients et utilisateurs finaux. En clair, l’écoute et la prise en compte des besoins des clients professionnels et des consommateurs, en proposant des produits et des services adaptés,

la garantie de conditions de travail sûres et épanouissantes pour les collaborateurs, donc tout ce qui est lié à la sécurité et la santé sur le lieu de travail, mais également le bien-être et le développement des compétences,

l’adaptation au changement climatique, soit la maîtrise des impacts environnementaux en priorisant des actions sur le poste des « intrants » afin de réduire les émissions de carbone,

les relations avec les parties prenantes, à savoir le maintien du dialogue dans le respect des valeurs éthiques pour une prise de décision éclairée et correspondant aux besoins formulés

La marque sera également bien présente sur le Mondial du Bâtiment. Du 30 septembre au 3 octobre, elle exposera une trentaine de références produits sur des segments comme le résidentiel, le collectif et les solutions tertiaires. Son stand, situé au H4-E050, s’étalera sur deux étages et une surface de 200m².

Jérémy Leduc

Photo de Une : JL