Le nouveau complexe multifonctions Dock G6 s’inscrit dans le réaménagement urbain du patrimoine portuaire Bordelais, au coeur du quartier des Bassins à Flot. Un site singulier, pour un projet lui-même original ! Il s’agissait de regrouper des fonctions habituellement isolées dans une « mégastructure » habitée et programmable au fil de la construction.

Il accueille aujourd’hui un hôtel de 125 chambres, un espace bien-être, un centre de conférences, des bureaux, un plateau sportif et un parking. Différents programmes auxquels l’ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL LABASTÈRE 64 a pu répondre grâce à l’étendue de l’offre TECHNAL. Murs-rideaux GEODE, châssis SOLEAL 65, portes repliables AMBIAL, coulissants à ouvrant caché LUMEAL… sont autant de solutions sur-mesure sélectionnées par l’ATELIER D’ARCHITECTURE KING KONG.



Le passé industriel du site est retranscrit dans l’image de cet ouvrage. Le choix de menuiseries et façades aluminium TECHNAL, conjuguées à la résille métallique perforée, participe à ce parti pris architectural. Ces matériaux bruts et naturels, et leur teinte anodisée « Bois d’ébène » identique, rappellent les grues, les silos à grains ou encore les containers. L’ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL LABASTÈRE 64 a respecté le planning serré du chantier tout en tenant compte des enjeux du site : travaux en ville avec peu d’espace de stockage et livraisons en flux tendus.

OMBRE ET LUMIÈRE

Près de 2 000 m² de châssis SOLEAL 65 sont dédiés aux chambres et suites de l’hôtel. Totalement vitrés du sol au plafond (2,70 m), ils maximisent les apports de lumière naturelle (Sw = 0,50 et TLw = 0,61). La transparence des façades offre une osmose avec l’environnement portuaire, les bassins… À la nuit tombée, les lumières des chambres filtrées par la maille confèrent de la profondeur à l’enveloppe.

La performance thermique (Uw = 0,9 W/m².K) des solutions SOLEAL 65 et la vêture en maille tisée contribuent au confort des clients, protégés de la chaleur et des rayons du soleil. Toutes les menuiseries se composent d’un châssis fixe et d’un ouvrant de ventilation (flap). Ce système de 20 cm de largeur permet d’aérer en toute sécurité. Une fois fermé, il renforce l’acoustique (38 dB).

CONNEXION ENTRE DEDANS ET DEHORS

1 300 m² de murs-rideaux GEODE à grille ont été installés en rez-de-chaussée. Leur double hauteur (jusqu’à 5,50 m) baigne de lumière les commerces et le hall traversant qui connecte le dedans et le dehors.

Quatre portes repliables AMBIAL et huit coulissants à ouvrant caché LUMEAL (L. 4,80 x h. 2,80 m) ouvrent largement et avec élégance les terrasses du bar-restaurant, du centre de séminaire et des suites de l’hôtel. Ces menuiseries offrent un maximum de transparence sur l’environnement proche et lointain.

* PRIX DÉCOUVRIR DU PALMARÈS ARCHITECTURE ALUMINIUM TECHNAL 2019

CRÉDIT PHOTOS : TECHNAL - PHOTOGRAPHE ARTHUR PÉQUIN

ARCHITECTE : ATELIER D’ARCHITECTURE KING KONG