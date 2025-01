Rendez-vous bisannuel reconnu par les prescripteurs, le Palmarès Architecture Aluminium Technal fait son retour en 2025 pour sa 21ème édition. Les architectes et clients Technal en France métropolitaine et dans les DROM-COM ont jusqu’au 28 mars prochain pour candidater.

Le Palmarès Architecture Aluminium Technal fait son grand retour en 2025. Pour la 21ème édition, les architectes et clients Technal de France métropolitaine et dans les DROM-COM ont jusqu’au vendredi 28 mars pour candidater. Il leur suffit pour cela de déposer leurs dossiers sur le site internet dédié.

Projets neufs, rénovations, extensions, surélévations… toutes les réalisations audacieuses, durables et qui mettent en avant les menuiseries et façades en aluminium Technal peuvent participer.

Un concours, neuf catégories

Le jury, composé de prescripteurs, délibérera fin avril au siège toulousain de Technal. Il distinguera les ouvrages relevant des défis techniques et/ou architecturaux dans neuf catégories :

Prix Habiter - Logements Collectifs

Prix Habiter - Logements Individuels

Prix Étudier - Culture et enseignement

Prix Découvrir - Loisirs et centres sportifs

Prix Travailler - Bâtiments tertiaire, bureaux, équipements publics, commerces et industries

Prix Soigner - Bâtiments de santé, EHPAD, hôpitaux

Prix Réhabiliter - Rénovations et extensions de logements individuels

Prix Réhabiliter - Rénovations et extensions de bâtiments

Prix Première œuvre - Dépôt de permis de construire dans les cinq ans suivant l’obtention de l’HMONP

Le Prix 4114 sera également remis au projet qui aura recueilli le plus de votes auprès du Club Technal du même nom et regroupant plus de 450 architectes.

À l’automne 2025, une soirée de remise des prix sera organisée. Les lauréats participeront à un voyage architectural à Venise et chaque réalisation primée sera mise en lumière dans le livre du Palmarès et à travers des vidéos relayées sur YouTube et les réseaux sociaux de Technal.

Les gagnants auront également la chance de défendre leur projet devant un jury international lors du concours Technal « WATA » qui se déroulera en 2026.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock