Nouveauté Joris Ide : le panneau sandwich imitation joint debout

Découvrez JI Vieo Roof 1050, le panneau sandwich imitation joint debout par Joris Ide

Le JI Vieo Roof 1050 est un panneau de couverture isolé élégant qui convient aux toits inclinés. En termes d'apparence, le panneau est similaire à une toiture traditionnelle en zinc, mais grâce à la solution tout-en-un, il est beaucoup plus rapide à installer. Il est disponible en trois épaisseurs : 40, 100 et 130 mm, ce qui permet de répondre aux exigences thermiques et mécaniques de différents projets.

À retenir :