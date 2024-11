JI Nature : le bardage métallique imitation bois

JI Nature incarne la rencontre entre l’apparence chaleureuse du bois et la solidité de l’acier. Avec des profils aux nuances boisées – du Chêne Clair au bois de cerisier – cette gamme disponible en 6 finitions habille les façades d’une texture naturelle sans imposer les exigences d’un matériau qui subit l’effritement la corrosion et le changement de couleur comme le bois.

Conçus pour défier le temps et les éléments, ces profils sont fabriqués localement à partir d’acier entièrement recyclable. JI Nature offre une solution qui combine esthétique et simplicité, s’adaptant aux projets contemporains qui valorisent l'authenticité et la pérennité.

