PrégyLight® UP : la plaque allégée qui UPtimise les chantiers

PrégyLight® UP BA 13 STD : 15 % plus légère, 100 % performante

PrégyLight® UP réduit jusqu’à 4,5 kg le poids de chaque plaque standard, pour un confort de pose significativement amélioré. Cette réduction du poids facilite la manutention, accélère la mise en oeuvre et contribue à préserver la santé des équipes sur le terrain.

Plus légère, la plaque optimise également le stockage et la capacité de chargement des véhicules de chantier, participant ainsi à réduire l’empreinte carbone globale du chantier.

Certifiée Indoor Air Comfort Gold, le label le plus exigeant d’Europe, PrégyLight® UP BA13 STD offre une qualité d’air intérieur optimale et se positionne comme une solution responsable, à la fois sûre, pratique et durable.

D’origine et de fabrication françaises, pensée pour tous les chantiers

Destinée aux cloisons, contre-cloisons et plafonds en construction neuve ou en rénovation, en résidentiel individuel comme collectif, PrégyLight® UP combine polyvalence, légèreté et performance. D’origine et de fabrication française, elle incarne l’engagement de Siniat en faveur d’une construction plus responsable, au service de ceux qui la réalisent au quotidien.

Fabriquée en France avec 15 % de matière recyclée post-consumer (issue des déchets de chantier), elle incarne l’engagement de Siniat en faveur d’une construction plus responsable, au service de ceux qui la réalisent au quotidien.

→ Le concept UP : alléger sans sacrifier ses performances techniques et en améliorant durablement les conditions de travail sur chantier.

À travers son Club Pro, Siniat est à l’écoute permanente des entreprises de pose. L’un des principaux retours exprimés par les plaquistes en 2023 concernait la pénibilité liée à la manutention des plaques, en particulier leur poids, facteur clé de troubles musculosquelettiques. Pour y répondre, Siniat a lancé le concept UP : une approche qui consiste à repenser les produits existants afin de les alléger tout en conservant leurs performances techniques.

Cette initiative s’appuie sur deux objectifs majeurs : réduire la pénibilité grâce à des produits plus légers, limitant les risques pour la santé des artisans ; optimiser la mise en oeuvre sur les chantiers en favorisant la rapidité, la simplicité et la productivité. Ce travail d’innovation a d’abord permis de lancer une version allégée à haute performance acoustique de la plaque pour cloison séparative PrégyTwin® BA25 S : la PrégyTwin® UP BA18S (25 % plus légère). Aujourd’hui, Siniat franchit une nouvelle étape en déclinant le concept UP à sa première plaque standard allégée.