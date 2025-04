Siniat lance sa première plaque de plâtre 100 % recyclée

Produire du plâtre sans puiser dans les ressources naturelles : c’est la promesse de RECYPLAC, la première plaque 100 % gypse recyclé développée par Siniat. Une avancée qui s’aligne avec les ambitions environnementales du groupe.

Siniat, filiale du groupe Etex, annonce le lancement de RECYPLAC, la première plaque de plâtre en France conçue à partir de 100 % de gypse recyclé post-consumer, récupéré directement sur les chantiers.

Contrairement aux plaques classiques fabriquées avec du gypse naturel ou synthétique, RECYPLAC repose exclusivement sur du gypse recyclé. Testée dans l’usine pilote de Carpentras (Vaucluse), sa production industrielle démarrera en juillet 2025 à Ottmarsheim (Haut-Rhin).

Le produit bénéficie d’un brevet et illustre la volonté de Siniat d’aller plus loin que les standards environnementaux actuels. Le papier et les additifs utilisés sont eux aussi issus du recyclage, pour une approche 100 % circulaire.

Un levier pour la transition écologique du bâtiment

Ce lancement s’inscrit dans une dynamique de réduction de l’empreinte carbone. Entre 2018 et 2024, Etex a déjà augmenté de 34 % la part de gypse recyclé dans ses fabrications. Certaines unités de production atteignent même les 35 %.

En lien avec les objectifs de la REP Bâtiment, RECYPLAC vise à favoriser la traçabilité des matériaux, le réemploi et la performance environnementale des constructions neuves et en rénovation.

Par ailleurs, en 2024, les industriels du secteur ont annoncé avoir recyclé un volume record de déchets pour produire de nouvelles plaques.

Marie Gérald

Photo de Une : Siniat