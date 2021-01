NOUVEAUTÉ SEBICO 2020 : Le séparateur d’hydrocarbures hybride permet un traitement exceptionnel de l’effluent et en fait le séparateur le plus performant du marché.

Sebico met sur le marché le modèle le plus performant existant avec une teneur résiduelle en hydrocarbures inférieure à 0,1 mg / l. L’eau est une véritable richesse, à la fois précieuse, fragile et limitée. Il est de notre devoir de nous préoccuper du devenir des eaux polluées, sans oublier les eaux pluviales, pour en assurer l’évacuation et le rejet dans le respect des exigences de la santé publique, de l’environnement et de la qualité de la vie.