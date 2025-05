Une solution pensée pour la durabilité et la performance

La cuve Pack’Eau plate répond aux attentes des professionnels et des particuliers en matière de récupération et de valorisation de l’eau de pluie. Ses caractéristiques uniques offrent une combinaison idéale de praticité, robustesse et respect de l’environnement :

Fabrication écoresponsable : conçue en polyéthylène recyclable et intégrant 30 % de matière recyclée, elle incarne une gestion durable des ressources.

: conçue en polyéthylène recyclable et intégrant 30 % de matière recyclée, elle incarne une gestion durable des ressources. Fabriquée en France : un gage de qualité et de proximité et permettant de réduire son impact carbone.

: un gage de qualité et de proximité et permettant de réduire son impact carbone. Installation simplifiée et économique : grâce à sa faible hauteur et à son poids réduit, elle s’adapte facilement à différents types de terrains, tout en réduisant les coûts d’installation.

: grâce à sa faible hauteur et à son poids réduit, elle s’adapte facilement à différents types de terrains, tout en réduisant les coûts d’installation. Structure renforcée et nervurée : pour une installation en nappe phréatique ou terrain difficile.

: pour une installation en nappe phréatique ou terrain difficile. Pose flexible : les piliers de renfort et les nervures permettent une pose, hors sol ou enterrée, en nappe phréatique ou terrain difficile.

: les piliers de renfort et les nervures permettent une pose, hors sol ou enterrée, en nappe phréatique ou terrain difficile. Jumelage possible : pour répondre aux besoins de stockage plus importants.

Reconnue par les professionnels du secteur, la cuve Pack’Eau plate a été primée à deux reprises pour son caractère innovant et son impact environnemental. Une reconnaissance qui témoigne de la confiance accordée par les acteurs du BTP et qui rassure tous ceux qui recherchent une solution fiable, durable et adaptée aux enjeux actuels de gestion de l’eau.

Une gestion optimisée de l'eau au quotidien

Associée aux kits Pack’Eau de Sebico, la cuve plate devient un outil complet pour la valorisation de l’eau de pluie. Grâce à nos équipements et à notre gestionnaire, elle permet :

L’arrosage des jardins et espaces verts.

L’alimentation des équipements domestiques (toilettes, lave-linge, etc.).

La régulation efficace de l’eau de pluie.

Pour en savoir plus exit_to_app