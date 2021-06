Nouvelle gamme IVX PRIME : le 1er Micro DRV Hitachi au R32

IVX Prime, le 1er Micro DRV Hitachi au R32 est disponible de 10 à 16 kW, au R32 ou R410A. Cette nouvelle gamme compacte, compatible avec toutes les unités intérieures DRV Hitachi et toutes les solutions de contrôle et supervision DRV Set Free, permet de répondre à tous les projets, quel que soit l'espace disponible.

Une solution DRV compacte, avec un vaste choix d’unités intérieures

Disponible au fluide R32 ou R410A, de 10 à 16 kW, le nouveau Micro DRV IVX Prime occupe seulement 0,35m2 d’emprise au sol. Il s’associe à toutes les unités intérieures DRV Hitachi : cassettes 2 et 4 voies de 2 à 16 kW, unités murales de 2 à 11,2 kW, plafonniers de 3,8 à 16 kW, ou encore, nouveaux gainables de 2 à 16 kW. IVX Prime est même compatible avec la façade design pour cassette 800 x 800 triplement récompensée, Silent-Iconic.



Au niveau des solutions de contrôle et supervision, la gamme est compatible avec toutes les commandes individuelles et les solutions de supervision Set Free Hitachi : commandes centralisées CSNET ou airCloud Pro, passerelles de communication avec protocole ouvert Bacnet, Modbus, KNX pour connexion à une GTC.

Une version R32 plus respectueuse de l’environnement

Le Micro DRV IVX Prime au R32 répond aux attentes du marché et à la future réglementation environnementale RE2020 en matière de réduction de l’empreinte carbone. L’installation d’un système R32 (GWP = 675) réduit l’impact environnemental de 75%, comparé à un système au R410A (GWP = 2088). De plus, il y a moins de charge dans le système : cela signifie qu'il a une équivalence en TeqCO2 plus faible. Aussi, le système fournit de meilleures performances en raison de ses meilleures caractéristiques thermodynamiques. Un autre avantage du R32 par rapport au R410A est sa plus grande facilité de récupération et de réutilisation, en tenant compte du fait que l'installation et la maintenance sont très similaires.

Des performances élevées pour un confort individuel optimal

Boris Vodiama, Chef de Marché DRV et Traitement d’air, confie : « Cette nouvelle gamme dispose de performances exceptionnelles et permet de répondre aux besoins individualisés en chauffage et climatisation des petits commerces et bureaux, dont les configurations sont variées et exigent le meilleur du confort. » En effet, IVX Prime maintient son fonctionnement à des températures extrêmes : jusqu'à -20°C en chauffage et de -5°C à 46°C (sur 4 à 6 CV) en mode froid.



De plus, grâce à la fonction GENTLE COOL, le réglage d'une température de soufflage minimale peut être effectué sur la télécommande filaire ou sur le système de supervision CSNET, ce qui permet d’éviter les trains d'air froid et apporte plus de confort aux occupants. Aussi, la température de consigne sur chaque unité intérieure peut être réglée indépendamment suivant les besoins : IVX Prime offre donc un confort individuel. Cette solution est idéale pour les petites et moyennes surfaces tertiaires, qui peuvent bénéficier d’un confort thermique dans 4 espaces différents, avec un seul groupe extérieur. L’association des gainables Hitachi avec des systèmes Airzone permet de traiter plusieurs pièces ou locaux dans des bâtiments de tailles moyennes, avec un contrôle de température de chaque bouche de soufflage.

Une solution flexible, pour plus d’économies lors de l’installation

La gamme Micro DRV IVX Prime apporte une grande flexibilité d’installation. D’une part, grâce à une pression statique disponible de 30 Pa sur le ventilateur, ce qui permet de gainer le refoulement d'air. D’autre part, avec l’autorisation d’installation des équipements jusqu'à 75 m de longueur frigorifique totale, et 30 m de dénivelé entre unité intérieure et groupe extérieur.



Enfin, cette solution est une alternative intéressante aux installations de type "multi-splits" puisqu'elle offre une plus grande simplicité d'installation : le multikit permet de raccorder le groupe extérieur à plusieurs unités intérieures. Le nombre de liaisons frigorifiques est ainsi réduit, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts d'installation.

Pour en savoir plus exit_to_app