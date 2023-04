Nouvelle génération d’appareils de mesure compacts et connectés Testo pour le secteur CVC : l’assurance d’un travail rapide, simple et précis

Des appareils pour chaque grandeur de mesure et chaque application

Installations de climatisation et de ventilation : mesurer le flux et le débit volumique

Le bon réglage des centrales de traitement d’air et des systèmes de VMC est essentiel dans un bâtiment pour garantir une quantité suffisante d’air frais et l’évacuation de l’air vicié dans les pièces.

Testo propose trois nouveaux appareils de mesure permettant de réaliser ces tâches de manière plus rapide, simple et précise et avec le soutien de l’App te sto Smart :

testo 417, anémomètre numérique à hélice de 100 mm pour la mesure du flux, du débit volumique et de la température aux entrées et sorties d’air,

pour la mesure du flux, du débit volumique et de la température aux entrées et sorties d’air, testo 416, anémomètre numérique à hélice de 16 mm pour la mesure du flux et le calcul du débit volumique dans le conduit d’air,

pour la mesure du flux et le calcul du débit volumique dans le conduit d’air, testo 425, anémomètre numérique à fil chaud pour la mesure du flux, de la température et le calcul du débit volumique dans le conduit d’air.

Confort thermique et qualité d’air intérieur

Passant quotidiennement 90% de notre temps à l’intérieur d’un bâtiment, bénéficier d’une qualité de l’air intérieur optimale et d’un confort thermique est primordial pour la santé et le bien-être des occupants.

Pour surveiller la qualité de l’air et assurer un climat sain dans les pièces, la nouvelle gamme de Testo comprend :

testo 535, un nouvel appareil de mesure du CO 2 : testo 535 mesure précisément la concentration de dioxyde de carbone dans l’air intérieur. En cas de dépassement des limites, une alarme sonore retentit. Grâce aux capteurs infrarouges stables à long terme, les valeurs de mesure sont reproductibles et comparables même sur de longues périodes. Le calcul des moyennes temporelles et multipoints est effectué directement dans l’appareil. Connecté à l’App. testo Smart, les valeurs de mesure sont affichées sur le smartphone de l’utilisateur sous forme de tableau ou de graphique. Les résultats sont enregistrés et documentés dans l’application ce qui permet de générer des rapports directement sur site et envoyés par e-mail.

testo 545, nouveau luxmètre numérique pour la mesure de l'éclairement lumineux (lux) conformément à la courbe lambda-V, pour toutes les sources d'éclairage courantes. L'éclairement lumineux participant activement au bien-être et à la productivité notamment sur les lieux de travail, testo 545 est compatible avec quasiment toutes les LED du marché pour en mesurer leur efficacité. Grâce à la fonction de calcul automatique des moyennes temporelles et multipoints du luxmètre, le professionnel visualise toutes les informations importantes d'un coup d'oeil.

pour la mesure de l’éclairement lumineux (lux) conformément à la courbe lambda-V, pour toutes les sources d’éclairage courantes. L’éclairement lumineux participant activement au bien-être et à la productivité notamment sur les lieux de travail, testo 545 est compatible avec quasiment toutes les LED du marché pour en mesurer leur efficacité. Grâce à la fonction de calcul automatique des moyennes temporelles et multipoints du luxmètre, le professionnel visualise toutes les informations importantes d’un coup d’oeil. testo 625, thermo-hygromètre numérique pour la mesure de la température de l’air et de l’humidité relative de l’air.

Installations de chauffage : mesure de pression et de température

Les nouveaux appareils de mesure compacts de testo assistent, de façon fiable, les professionnels lors des deux mesures les plus importantes sur les installations de chauffage :

testo 512-1 et testo 512-2, manomètres différentiels numériques

Les manomètres 512 contrôlent, rapidement et précisément, la pression de gaz sur les brûleurs par la mesure de la pression de gaz dynamique et au repos, élément indispensable pour la maintenance.

testo 512 assure également la mesure de pression générale, le contrôle des filtres et la mesure au moyen d’un tube de Pitiot dans le conduit d’air .

testo 922, appareil numérique de mesure de la température différentielle avec deux entrées thermocouple de type K (2 sondes TC de type K fournies). Idéal pour la mesure des températures aller et retour des répartiteurs de circuit de chauffage, testo 922 est adapté à de nombreux domaines d'utilisation grâce à la grande étendue de mesure de -50°C à 1 000°C.

avec deux entrées thermocouple de type K (2 sondes TC de type K fournies). Idéal pour la mesure des températures aller et retour des répartiteurs de circuit de chauffage, testo 922 est adapté à de nombreux domaines d’utilisation grâce à la grande étendue de mesure de -50°C à 1 000°C. testo 925, appareil numérique de mesure de la température à 1 canal, avec la sonde thermocouple de type K (1 sonde TC de type K four nie).

App. testo Smart, l’assistant indispensable des pros

Gratuite, l’application testo Smart, téléchargée sur le smartphone ou la tablette du professionnel, lui permet de tirer le meilleur profit de son nouvel appareil de mesure grâce aux fonctions suivantes :

configuration rapide de l’appareil de mesure,

affichage de la courbe de mesure, sous forme de tableau ou graphique, pour une visualisation facilitée des valeurs,

enregistrement des données de mesure et des clients,

création aisée de rapports directement sur site et envoi par e-mail.

Ingénieuse, elle fait office de second écran, permet également l’échange de données avec le logiciel PC testo DataControl et offre des mises à jour et extensions en continu.



Extrêmement riche, la nouvelle gamme d’appareils de mesure de Testo offre des possibilités infinies aux professionnels du secteur de la climatisation, de la ventilation et du chauffage.

