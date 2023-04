Les solutions photovoltaïques IKO SOLAR pour toitures-terrasses

ROOF-SOLAR Bitume et PVC sont particulièrement recommandés sur tôles d’acier nervurées (TAN). Ces systèmes modulables, simples et rapides à mettre en œuvre ne nécessitent aucun lest et offrent une fiabilité et rapidité d’installation grâce à leurs 3 types de pose. De plus, la non-perforation du complexe isolation-étanchéité évite tout risque d’infiltration. Ils sont détenteurs d’un Avis Technique pour la pose sur TAN.