En neuf comme en rénovation, le choix d'un portail est affaire de goût et de style de vie ! Il y a les familles discrètes qui recherchent l'intimité avec des modèles pleins et celles qui souhaitent conserver une ouverture vers l'extérieur grâce à des lames ajourées. Il y a les particuliers qui préfèrent l'esprit contemporain des sérigraphies et ceux qui s'orientent vers l'authenticité des lignes rappelant les barreaux en fer forgé.

Attaché à proposer un éventail de solutions pour vivre en harmonie dedans comme dehors, et apporter une signature singulière à chaque habitat , TECHNAL enrichit son offre de portails aluminium avec :

une nouvelle lame brise vue pour sa gamme GRAPHITE,

sa collaboration inédite « KOSTUM x TECHNAL »

Fabriquées en France, toutes ces solutions sont proposées en version battante et coulissante, et déclinées en clôtures et portillons pour des extéri eurs harmonieux. Elles sont disponibles dans une large palette de plus de 200 couleurs. En aluminium, elles s’entretiennent aisément à l’aide d’un chiffon humide et résistent à la corrosion. En option, un système de motorisation avec télécommande assure la sécurité et le confort des occupants.

Une nouvelle lame brise-vue

Cette lame aspect persienne est disponible dans la collection « Contemporaine » de la gamme à fabriquer GRAPHITE*. Elle procure une sensation de mouvement au portail tout en étant protégé des regards indiscrets. Son ouverture biseautée a été pensée pour laisser passer l'air, minimisant ainsi la prise au vent. Idéale pour les maisons installées dans des régions ventées, en bord de mer, ou lorsqu'il faut actionner la motorisation en pleine intempérie ! Cette lame large horizontale se décline en 160 et 180 mm, de grandes dimensions qui répondent aux tendances actuelles.

Sa collaboration KOSTUM X TECHNAL

Au delà de la richesse esthétique des collections de la marque KOSTUM « Aluminium Contemporain » (Ajourés, Semi-pleins, Fresk et Pleins) et « Aluminium Tradition » (Ajourés, Semi-pleins et Pleins), cette collaboration adopte les design phares de TECHNAL pour une personnalisation jusqu'au bout des lames:

les teintes Exclusives « Classic Collection » et « Downtown Collection ». La première se décline en 7 coloris. Elle associe de multiples variations allant du gris au brun, à des effets métalliques grainés, givrés ou encore patinés. La seconde a été développée avec des architectes et se compose de 8 nuances contemporaines. L’alliance des effets de matière et de lumière met en avant la sobriété et l’élégance de ces couleurs.

la poignée au design exclusif TECHNAL. Son esthétique intemporelle convient à tous les styles d’habitat. Élément incontournable pour sublimer ses portes, fenêtres et baies coulissantes, elle est le trait d'union harmonieux entre ces menuiseries et le portail du jardin.

Pratique, elle est gage de confort de manoeuvre et de sécurité optimale.

L'atout Pro

Cette collaboration KOSTUM x TECHNAL permet aux artisans de proposer une gamme complète de portails prêts-à-poser. Une fois le modèle choisi par le particulier, le professionnel le recevra en kit et n'aura plus qu'à effectuer le montage en atelier et les derniers réglages sur le chantier.



Crédit photos : KOSTUM x TECHNAL & TECHNAL