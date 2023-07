Nouvelle offre Santé & Hygiène de KNAUF CEILING SOLUTIONS : des plafonds acoustiques Minéral et Métal pour une hygiène optimale

HYGENA Plain, HYGENA Acoustic 15 mm, HYGENA Alpha et HYGENA Aquatec ,

L’industriel est le seul à proposer ce type d’offre combinant Minéral et Métal. Des dalles de plafonds complémentaires, qui peuvent être prescrites dans toutes les différentes zones, à très haut risque comme à faible risque. Elles conviennent ainsi aussi bien aux chambres et aux circulations des établissements de soins qu’à leurs salles d’opération, ou encore aux maisons de retraite, crèches ou locaux de l'industrie alimentaire.



L’offre Santé & Hygiène de KNAUF CEILING SOLUTIONS atteint la classe de propreté microbiologique M1 maximale et limite la prolifération bactérienne jusqu’à 8 bactéries et champignons testés*. Ses plafonds résistent aux désinfectants et se nettoient facilement, à la vapeur ou à l’aide d’un chiffon humide, selon les solutions. Au-delà des normes d’hygiène, l’offre Santé & Hygiène de KNAUF CEILING SOLUTIONS se distingue par ses performances acoustiques avec différents niveaux d’absorption et d’atténuation, qui garantissent un confort optimal aux occupants. Le personnel, les patients, les jeunes enfants et les séniors bénéficient d’un environnement serein. Ils travaillent, guérissent, jouent, se reposent... en toute quiétude. Elle offre également une réflexion de la lumière allant jusqu’à 88 %. L’éclairage artificiel est réduit renforçant le bien-être intérieur et les économies d’énergie. Certifiée Indoor Air Comfort Gold, elle est gage d’un air sain.

Zoom sur MEDIGUARD Alpha : La solution antimicrobienne acoustiquement performante

MEDIGUARD Alpha offre une résistance maximale à la prolifération des bactéries et champignons. Sa classe de propreté microbiologique M1 répond aux critères de la zone 4 (Très Haut Risque). Son indice de décontamination des particules atteint « CP5 », soit moins de 5 minutes pour dépolluer 90 % d’une pièce. MEDIGUARD Alpha est adapté aux espaces qui exigent une absorption acoustique maximale de classe A. Sa performance de 0,95 αw est gage d’une ambiance feutrée, sans résonnance.

Il possède également une bonne déperlance à l'eau. Il se nettoie à la vapeur et ne craint pas les rayures. Un véritable atout pour les espaces avec des protocoles rigoureux.

Ses faibles émissions de particules dans l’air lui permettent d’être certifié ISO 3 Classe A. Il participe à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur en accord avec les exigences des labels HQE, LEED, BREAM... Fabriqué sur le site de Pontarlier, dans le Doubs, MEDIGUARD Alpha est composé de 74 % de matériaux recyclés, et il est 100 % recyclable.

Zoom sur METAL Solutions BIOGUARD : La solution pour les salles blanches

METAL Solutions BIOGUARD convient particulièrement bien aux salles blanches grâce à son ISO 1, performance maximale en matière d’émissions de particules. Son revêtement limite la prolifération bactérienne sur la surface de la dalle. Un critère de choix pour les pièces où l'hygiène et la propreté sont de la plus haute importance. Il se nettoie à l’éponge humide et résiste aux désinfectants. Il possède une atténuation sonore de 44 dB pour une plus grande confidentialité. Il se décline dans une large gamme de détails de bord, de modules et de dimensions afin de s’installer dans une multitude de pièces et dans les couloirs.

* Escherichia coli ; Staphylococcus aureus ; Bacillus cereus ; Reptococcus pneumoniae ; Acinétobacter baumannii ; Klebsiella pneumoniae ; Candida albicans et Aspergillus brasiliensis.

