Salon Open Energies : Première édition les 23 et 24 janvier 2024 à Eurexpo Lyon

Le monde de l'énergie est en pleine mutation. Une révolution qui redéfinit les normes du secteur. Les énergies renouvelables, décarbonées et décentralisées occupent désormais une place centrale dans notre société. Les systèmes électriques intelligents émergent, sources d’agilité, de création de services et d’économies de consommation. D'un bout à l'autre de la chaîne de valeur énergétique, un nouvel écosystème s’invente et un marché émerge, ouvrant d’immenses potentiels de développement, de coopération, d’innovation et de business.

C’est dans ce contexte que le salon Open Energies ambitionne d’être le nouveau rendez-vous dédié aux professionnels de la production d’EnR photovoltaïque, de l'autoconsommation et du pilotage des systèmes énergétiques. Un véritable lieu d’échange et de mise en relation où fabricants, distributeurs et usagers des systèmes énergétiques intelligents puissent se rencontrer, partager, aspirer à de nouveaux projets. Un positionnement qui fait notamment écho aux ambitions du territoire Auvergne-Rhône-Alpes en matière de développement d’énergie solaire.

Ce nouveau salon est organisé par la division GreenTech+ de GL events, qui gère également d’autres événements rassemblés autour de thématiques communes que sont l'innovation écologique et le développement durable, comme notamment BePOSITIVE, le salon de la transition énergétique qui se déroulera dorénavant en alternance avec Open Energies.



« Open Energies doit être le lieu du partage de connaissances, du retour d’expériences et la place pour les innovations. On part de la production d’énergies renouvelables en allant vers les nouveaux usages avec, d’un côté, l’autoconsommation et de l’autre, la mobilité électrique. » Raphaël Goerens, Responsable commercial GreenTech+ GL events

Jean-Luc FUGIT, Député de la 11e circonscription du Rhône, Président du Conseil supérieur de l'énergie (CSE) et Vice-Président de l’OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques) est président d'honneur de la 1ère édition du salon Open Energies.

Open Energies, une plateforme d’échange, de rencontres et accélérateur de business

Open Energies sera le lieu où développeurs et usagers des systèmes énergétiques intelligents se rencontrent, partagent et font avancer ensemble l’avenir de l’énergie en concevant et déployant leurs projets. Un rendez-vous business majeur sur ces thématiques où naîtront de nouvelles opportunités.



La première édition du salon Open Energies s’articulera autour de 3 grands piliers qui rassembleront les solutions présentes sur l’évènement :

La production des EnR et notamment photovoltaïques (panneaux solaires, ombrières, onduleurs…) ;

Les nouveaux usages des énergies (mobilité électrique, bornes de recharge, pompes à chaleur, chauffe-eaux thermodynamiques…) ;

Le pilotage des équipements intelligents (smart building, monitoring…) ;

Quels sont les exposants ?

Fabricants, distributeurs d’équipements ou prestataires de service présenteront leurs solutions et innovations pour les nouveaux systèmes énergétiques :

Production PV, EnR

Energie électrique/bâtiment, industrie, tertiaire

Stockage d’énergie

Mobilité électrique : recharge, collecte de données, gestion

Intégration réseaux

Gestion des données : collecte, stockage, diffusion et traitement

Solutions intégrées

Développeurs, EPC, énergéticiens

Ingénierie, conseil technique, financement, assurances, juridique, formation, innovation…

Et les visiteurs ?

Ce nouveau rendez-vous s’adresse à un visitorat positionné sur toute la chaîne de valeur tels que les installateurs, les développeurs de projets EnR, les acheteurs d’énergie publics et privés, les prescripteurs, les responsables R&D et innovation, les investisseurs, ou encore les utilisateurs potentiels de données et développeurs d’application. Il se destine aussi à ceux qui mènent une réflexion autour de l’énergie au sein de leurs structures comme la maîtrise d’ouvrage publique et privée ou les responsables techniques des parcs immobiliers et des process de l’industrie.



Open Energies Connect – une application pour optimiser la mise en relation sur le salon

L’application OE connect est le service de mise en relation proposé à tous les visiteurs, exposants et partenaires du salon. Il offre une opportunité supplémentaire à chacun d'optimiser sa présence sur le salon en multipliant les rencontres et développant son réseau. C’est aussi un outil d’aide à la visite qui permet de consulter la liste des exposants, de découvrir leurs produits et nouveautés, le programme du salon…

La montée en puissance du photovoltaïque, de l'autoconsommation et du stockage : l’émergence de nouveaux usages vertueux

Le renforcement et le déploiement soutenu des systèmes photovoltaïques, d’autoconsommation et de stockage ouvrent la voie à de nouvelles solutions durables, transformant notre façon de produire, de consommer et de gérer l'électricité. Les anciennes méthodes et structures sont remises en question, entrainant l’émergence de nouvelles opportunités et des avancées significatives. Comme le souligne David Gréau, Délégué Général d’Enerplan « les acteurs de l’énergie ont besoin de lieux et de temps d’échange pour permettre aux systèmes, en autoconsommation ou pas, d’être utiles aux systèmes électriques ».



Un rendez-vous comme Open Energies, permet de mettre en valeur les solutions intelligentes qui se cachent derrière les systèmes, les panneaux, les structures. Les équipements intelligents sont incontournables pour optimiser la consommation et faire le lien avec la production. Un axe sur lequel doit se porter les investissements de demain ; le champ des possibles est immense autour de l'enjeu majeur qu'est la décarbonation.



Un salon ancré au cœur des enjeux de la région AuRA sur la question de l’énergie solaire

Open Energies s'inscrit dans une politique ambitieuse de développement de l'énergie solaire sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui présente un fort potentiel avec un ensoleillement favorable et un écosystème local riche.

Pour preuve, le lancement du Club Solaire métropolitain du Grand Lyon. Dans une démarche proactive, la Métropole de Lyon s’associe à AuRA Digital Solaire (le syndicat régional des professionnels de l’énergie solaire) et Enedis, pour créer le Club solaire de la Métropole de Lyon. Ce Club, présenté à l’occasion de BePOSITIVE en mars dernier, a vocation à apporter aux acteurs locaux les outils opérationnels et la mise en réseau dont ils ont besoin pour accélérer le développement de leurs projets solaires.

3 points de vue d’experts sur ces marchés

« La première étape était de passer aux énergies renouvelables, la seconde est maintenant de passer aux systèmes intelligents, pour adapter les différentes sources d'énergies aux besoins. » Jules Nyssen, Président du Syndicat des énergies renouvelables (SER)



« Les acteurs du solaire sont par essence des acteurs décentralisés, dans les territoires, chez les particuliers, dans les entreprises, et tout ça a besoin d'être mis en musique, d'être automatisé, informatisé et d'être discuté. » David Gréau, Directeur général d'ENERPLAN



« Le solaire étant une énergie décentralisée sur les territoires, avoir un équilibre sur le réseau entre une offre et une demande électrique est essentiel. » Pascal Richard, Président du syndicat AuRA Digital Solaire



Ils ont déjà répondu présents pour cette première édition*

GROWATT : fournisseur mondial de solutions d’énergie intelligente et durable.

NED [Nouvelles Energies Distribution] : leader de la distribution des solutions innovantes d’énergie renouvelable auprès des professionnels.

RISEN ENERGY : l'innovation solaire au service d’une quête zéro carbone pour tous.

ECONEGOCE : acteur de la rénovation énergétique B2B.

FOX ESS : leader mondial des solutions d’onduleur et de stockage d’énergie.

KBE ENERGY : acteur majeur du marché photovoltaïque Français.

ENERFOX : propose une solution matérielle et logicielle pour accompagner les professionnels et les collectivités vers une optimisation et une indépendance énergétique.

SOLSTYCE : expert de l'énergie solaire et de la construction de centrales photovoltaïque pour répondre aux défis énergétiques, environnementaux et architecturaux.

SUNPOWER : propose des solutions solaires pour particuliers et entreprises depuis plus de 35 ans.

* Liste non exhaustive

