Nouveau coulissant aluminium Cuzco® 712M : design minimaliste et hautes performances énergétiques

Si le nouveau coulissant Cuzco® 712M de Profils Systèmes se singularise par son caractère épuré, grâce notamment à un noeud central optimisé de 22 mm, ses avantages, eux, s’avèrent légion. Un châssis grandes dimensions (hauteur et largeur jusqu'à 3 m en version 2 vantaux) et des configurations plurielles de 2 à 4 vantaux (poids maxi par vantail de 250 kg), jusqu’à 2 rails, en double et triple vitrage (de 28 à 32 mm), témoignent de sa faculté d’adaptation à tous les agencements et tous les besoins d’isolation.



Fort d’un bouclier thermique breveté (ouvrant avec barrettes polyamides de 28 à 32 mm et dormant avec barrettes polyamides de 42 mm), ce coulissant nouvelle génération revendique un coefficient de transmission thermique Uw de 1.0 Wm2K, dans le cas d’un châssis triple vitrage porte-fenêtre 2 vantaux L 2350 mm x h 2180 mm avec ouvrant 32 mm. Pour cette même configuration, le facteur solaire Sw s’élève à 0.44, un apport de chaleur solaire généreux à l’intérieur des pièces qui permet de réduire le besoin en chauffage et donc les coûts énergétiques. De même que le facteur de transmission lumineuse Tlw de 0.57 induit une luminosité naturelle importante, donc un éclairage artificiel moindre source, de facto, d’économies d’électricité.

Design épuré et minimaliste, conformité RE 2020, grandes dimensions, bouclier thermique breveté

pour de hautes performances énergétiques, le nouveau coulissant Cuzco® 712M de Profils Systèmes cumulent les attraits.

Enfin, le coulissant Cuzco® 712M témoigne également d’une parfaite étanchéité, avec des résultats AEV (air, eau, vent) des plus performants, par exemple dans le cas d’un coulissant 2 vantaux L 2400 mm x h 2150 mm : A*3 - E*6B - V*C2.



Conforme aux exigences de le RE2020, Cuzco® 712M se positionne ainsi comme véritable allié des constructions à hautes performances énergétiques, qu’il s’agisse de neuf comme de rénovation, d’habitat individuel ou collectif.



Pouvant être équipé d’une rampe pour Personne à Mobilité Réduite, ce nouveau coulissant aluminium affiche une sécurité renforcée grâce à une fermeture multi-points (1 à 5 points) et dispose également d’une poignée compacte ergonomique (dimensions visibles : H 129 mm x L 30 mm x P 25 mm), facile d’usage par mouvement vertical du sélecteur.



Habillé du design Factory Spirit® (droit tant sur l’ouvrant que le dormant), Cuzco® 712M se décline dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes, Terra Cigala®, Profils Color® et Terre de Matières®, avec tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans.