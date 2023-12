Nouvelle Prédalle THERMIK KP1 : Le barrage ultime aux ponts thermiques

Grâce à une coupure totale de la liaison plancher/façade dans les sens porteur et non porteur, elle divise par quatre les déperditions thermiques. Elle permet d’obtenir un coefficient de transmission thermique linéique (Psi) réduit compris entre 0,22 et 0,30 W/m.K pour des constructions en béton.

Ces gains énergétiques apportés par un traitement record et compétitif des liaisons courantes planchers/façades engendrent d’autres avantages pour le chantier comme la réduction des épaisseurs de doublage de murs qui optimise ainsi la surface habitable, la suppression du traitement des liaisons balcons...

La réponse tout-en-un pour les bâtiments RE2020

Au-delà du volet thermique de la RE2020, la Prédalle THERMIK répond également de manière pragmatique à l’enjeu environnemental. Fabriquée en béton précontraint, dans les usines françaises de KP1, elle diminue intrinsèquement le poids carbone du bâtiment grâce à la réduction de quantité de matériaux (béton et acier) engendrée par ce mode constructif : gain carbone de 30 % en comparaison à une dalle pleine.



Pour les projets où l’impact carbone doit être davantage optimisé, KP1 propose la Prédalle THERMIK dans sa gamme éco-conçue IMPAKT IC16. Elle atteint un poids carbone de 16 kg eqCO 2 /m2, soit un gain de 33 % en comparaison à une prédalle en béton armé standard.

La solution pour tous les chantiers

La nouvelle Prédalle THERMIK est livrée sur le chantier prête à poser, avec ses rupteurs thermiques, ses aciers de liaison et ses accessoires de sécurité intégrés directement en usine. Elle est gage d’une pose rapide et fiable. Ses rupteurs sont pourvus de capot de protection afin de les préserver des aléas du chantier et de l’humidité.



La Prédalle THERMIK est disponible dans trois épaisseurs de planchers (20, 23 et 25 cm) et couvre tous les besoins des chantiers de logements collectifs et de bâtiments non résidentiels isolés par l’intérieur (bureaux, établissements scolaires, de santé...), quelle que soit la zone sismique. Elle peut être mise en œuvre sur tous les niveaux de planchers (haut de sous-sol, étage et toit-terrasse) et tous les types de façades (voile béton, maçonnerie blocs béton, maçonnerie brique).

* ThermoPrédalles

