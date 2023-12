Soyez acteurs de la transition énergétique avec le photovoltaïque

Découvrez le système P-MAX en surimposition : le kit photovoltaïque idéal pour le résidentiel

Monier vous propose une offre complète incluant des kits prêts à l'emploi faciles à poser, compatibles avec les tuiles Plein Ciel, Romane, Galleane® 10, Galleane® 12, Abeille, Gallo-Romane. Monier met à votre disposition 9 kits complets "P-MAX" incluant le crochet, le panneau solaire (de 1 panneau (375 Wc) à 16 panneaux (6000 Wc)), la fixation, le micro-onduleur et la bande d'étanchéité. Vous bénéficiez ainsi d’une installation photovoltaïque efficace et durable (garantie 20 ans) grâce aux panneaux solaires à haut rendement (garantie de rendement de 80 % à 25 ans).

Conçue et fabriquée en France sous Avis Technique, la solution présente un bilan carbone parmi les plus bas du marché (panneau recyclable à près de 90 %). Enfin, le design du système P-Max est discret puisqu’il ne présente pas de bande d’interconnexion au centre du panneau (Design Full Black), ni de dépassement de rail.

Les avantages du photovoltaïque pour vous, professionnels de la couverture

L’installation de panneaux photovoltaïques permet de :

Développer son activité dans un secteur en pleine expansion

Développer de nouvelles compétences

Se différencier en proposant des solutions photovoltaïques

Proposer une solution complète de toiture

Accompagner vos clients dans leur projet photovoltaïque

Vos clients vont aimer :

Faire des économies et réduire l’impact des hausses des prix de l’électricité sur leur facture énergétique

Réduire leur dépendance au réseau électrique

Répondre à l’augmentation des besoins électriques de leur maison (recharge voiture électrique, climatisation, filtration et chauffage piscine…).

Valoriser leur habitat grâce à sa bonne performance énergétique

Nos services 100% proximité pour vous positionner sur le marché du photovoltaïque

En faisant appel à un seul partenaire pour vos systèmes de toiture (isolation, tuiles, composants, systèmes photovoltaïques), vous bénéficiez d’un gain de temps et d’un suivi sur mesure pour la totalité de votre projet. Vous profitez ainsi de services dédiés comme des formations qualifiantes, un service d’aide aux démarches administratives, etc.