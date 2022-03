Bouyer Leroux lance le CVR Collectif C35 bio’bric, un nouveau coffre gros oeuvre en terre cuite destiné à recevoir les menuiseries BBI (Bloc Baie Inversé) équipées du bloc-baie Stylbloc de SPPF. En forme de « C », ce nouveau coffre dispose d’une sous-face prête à enduire, ce qui le rend invisible de l’extérieur du bâtiment.

Le bloc-baie Stylbloc, qui équipe les menuiseries, est quant à lui invisible de l’intérieur du logement, celui-ci étant intégré dans l’épaisseur de la maçonnerie. Seule une trappe de visite située côté intérieur de l’appartement permet d’accéder au volet roulant en sécurité pour les opérations de maintenance.



Cette nouvelle solution de fermeture innovante et performante est le fruit d’une association réussie de deux savoir-faire du Groupe Bouyer Leroux : les solutions constructives en terre cuite et les fermetures pour l’habitat. Elle permet d’offrir au marché des logements collectifs une solution de fermeture pratique, esthétique et à la performance thermique nettement améliorée.



Disponible dès mars 2022, cette nouvelle solution de fermeture BBI collectif est une offre alternative premium proposée aux promoteurs et architectes soucieux de répondre aux attentes des occupants, toujours plus exigeants.



Cette solution de fermeture peut être intégrée sur tout ou partie d’un programme en fonction des contraintes économiques et/ou des typologies d’appartements puisque l’esthétique extérieure est identique aux solutions traditionnelles avec coffre intérieur apparent.

Les atouts de la nouvelle solution de fermeture BBI Collectif

+ Esthétique

Invisible depuis l’intérieur du logement :

Trappe de visite discrète : pas de protubérance à l’intérieur du logement

Permet tout type de finitions : peinture, papier peint

Invisible de l’extérieur :

Finition enduite en sous face

+ Pratique

Opérations de maintenance facilitées et sécurisées depuis l’intérieur du logement :

Trappe de visite

Maintenance sans recours à un accès extérieur nécessitant une nacelle

+ Isolante

Jusqu’à Uc = 0,45 W/m².K

Caractéristiques du coffre CVR Collectif C35 bio’bric :

L x Ht (mm) : 200 x 350

L entre tableaux (mm) : 600 à 3000

L produit (mm) : 780 à 3180

Poids/ml (kg) : 37

