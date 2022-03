PRB JOINT CARL PREMIUM, joint fin à durcissement rapide : votre joint haut de gamme !

Réaliser facilement et rapidement des joints de carrelage avec un rendu impeccable est désormais possible. En portant une attention particulière sur l’esthétique et la technique, le PRB JOINT CARL PREMIUM propose une collection de couleurs qui affirme le joint en le faisant véritablement participer au résultat final.

Ce nouveau joint permet de réaliser rapidement et très simplement les joints en sol et mur intérieur et extérieur avec un durcissement rapide à 2 h. Avec sa formulation spécifique, il s’applique sans effort pour un rendu lisse et fin sans carbonatation. Le PRB JOINT CARL PREMIUM garantit une meilleure tenue des teintes foncées en intérieur comme à l’extérieur. Une solution idéale pour les joints très fins et carreaux rectifiés.



Outre sa simplicité d’utilisation, le PRB JOINT CARL PREMIUM est un véritable atout pour parfaire votre décoration quelle que soit la couleur du carrelage. En ton sur ton pour un rendu uni, ou au contraire en jouant sur le contraste avec des couleurs, laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité avec une nouvelle palette de 26 coloris de joints PRB.



Le respect de l’environnement est une démarche importante chez PRB, c’est pourquoi le PRB JOINT CARL PREMIUM bénéficie du label EXCELL ZONE VERTE ainsi que du critère de classification le plus strict de l’Emicode en obtenant l’EC1 Plus.

Grand facilité d’application

Joint à durcissement rapide : trafic à 2 h

Joints de 1 à 10 mm

Sans efflorescence

Aspect de finition lisse et fin

Classe CG2 WA.

Conditionnements en sac de 15 kg et seau de 5 kg, parfaitement adaptés aux petites surfaces.

Pour en savoir plus exit_to_app