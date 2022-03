Les clés de la gestion de chantier

Depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises du bâtiment doivent faire face à de nombreuses difficultés liées aux mesures de chômage partiel et autres contraintes qui découlent de la baisse d’activité. En tant qu’entreprise de gestion sociale et de la paie, BRZ est mobilisée pour vous accompagner dans ce nouveau quotidien et faciliter vos démarches.