Proposer des solutions toujours plus simples à mettre en oeuvre, en toute sécurité et participant à la qualité globale de la construction sont les éléments essentiels qui guident la stratégie d’innovation de KP1.

Lancée régionalement depuis début 2020 et maintenant disponible dans toute la France, la nouvelle ThermoPrédalle® est pensée dans cet esprit. Ce système préfabriqué « 2 en 1 » est livré, prêt-à-poser sur chantier, avec l’ensemble de ses rupteurs thermiques intégrés dans les usines KP1. Les bénéfices pour les entreprises de pose sont nombreux : des manipulations et opérations sur chantier réduites au minimum, des rupteurs directement adaptés (zéro découpe et zéro déchet), la prédalle et tous ses composants qui arrivent en simultané, réduisant au minimum le risque d’erreur.



Les rupteurs ont également été renforcés. Au-delà du film plastique qui protège la laine minérale de l’humidité, ces rupteurs intègrent un nouveau capot qui les prémunit de toute détérioration pendant le reste de la phase chantier. La qualité de travail de l’entreprise est garantie et l’ouvrage reste conforme aux solutions prescrites par l’équipe de maîtrise d’oeuvre. KP1 participe ainsi à l’amélioration de la qualité globale des ouvrages, tout en simplifiant la mise en oeuvre et en maîtrisant les coûts.



La ThermoPrédalle® apporte une réponse à la fois structurelle et thermique, quelle que soit la zone sismique du projet. Traitant efficacement les ponts thermiques, elle convient à tous les types de bâtiments isolés par l’intérieur (logements individuels et collectifs, immeubles de bureaux, équipements scolaires, établissements de santé…). Avec cette reconception, KP1 répond à une demande chantier pour des solutions simples et fiables.

Crédit photo KP1