Comme chaque été, le conseiller en efficacité énergétique Teksial publie son baromètre « Les Français, les chaleurs d’été et la rénovation énergétique ». Premiers chiffres qui ressortent : 74 % des Français déclarent avoir trop chaud dans leur logement, tandis que 49 % sont prêts à réaliser des travaux de rénovation.

Alors que les fortes chaleurs reprennent, Teksial, spécialiste de l’efficacité énergétique, en profite pour publier son baromètre estival « Les Français, les chaleurs d’été et la rénovation énergétique ».

Sur un échantillon de 1012 Français de 18 ans et plus interrogés par OpinionWay, 74 % des Français déclarent avoir trop chaud dans leur logement. Un chiffre en augmentation de 10 points par rapport à septembre 2023.

« Une proportion qui monte à 82 % chez les jeunes de 18 à 24 ans, qui sont davantage touchés par la précarité. Les locataires sont plus impactés par la chaleur que les propriétaires : 78 % contre 70 %. Sans surprise, c’est dans le sud-est de la France que l’on souffre le plus de la chaleur dans son logement, avec 80 % des personnes interrogées », lit-on dans leur baromètre.

Une sensation de chaleur, avec ou sans canicule

Pourtant, même si le début d'été 2024 a connu des phases très pluvieuses et froides, le confort d’été fait partie des premières préoccupations pour les sondés. 33 % ont recours à des ventilateurs dans leur logements, tandis que 23 % attendent la tombée de la nuit pour rafraîchir leur habitation.

« Cependant, ces chiffres sont en baisse de 20 points par rapport à septembre 2023. Une diminution qui s’explique par des températures parfois inférieures aux moyennes saisonnières lors de la réalisation de l’étude, les 10 et 11 juillet », rapporte Teksial.

Il n’empêche que les sondés lient beaucoup la chaleur à leur facture d’énergie. Pour preuve : seulement 12 % des Français ont déclaré pouvoir investir dans une solution dite « active » comme la climatisation. Par contre, 10 % des Français ont entrepris des travaux de rénovation énergétique pour améliorer leur confort thermique.

La moitié des sondés prêts à entreprendre des travaux de rénovation

D’ailleurs, d’après le baromètre Teksial, 49 % des Français répondants sont prêts à réaliser une rénovation, afin d’adapter leur logement aux vagues de chaleurs. Bémol : 33 % du panel déclare ne pas avoir les moyens financiers.

40 % des Français interrogés seront prêts à un tel chantier à condition d’un retour rapide sur investissement - comme une économie sur la facture - ou qu’ils perçoivent des aides financières. « En un mot : les dispositifs de soutien à la rénovation sont indispensables à la rénovation énergétique des logements. D’autant que les ambitions françaises sont fortes. L'objectif de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) est d'atteindre 140 000 rénovations globales et 500 000 rénovations par geste en 2024 », mentionne Teksial.

Alice Monnet, directrice des affaires publiques de l’entreprise commente : « Pour atteindre les objectifs ambitieux de rénovation énergétique, il est essentiel de donner aux ménages les moyens de réaliser leurs travaux à leur propre rythme et sans exclure personne. Nous devons encourager des actions concrètes et durables, en offrant aux Français un panel de solutions compatibles avec leurs besoins et leurs moyens : amélioration du confort l’hiver, l’été, rénovation d’ampleur, isolation, systèmes de chauffage décarboné… Aujourd’hui, si certaines solutions sont en effet promues, nous observons encore des pans peu traités au travers des systèmes de soutien comme celui de l’adaptation durable des logements aux vagues de chaleur », déplore-elle.

Le label RGE de plus en plus considéré comme un gage de qualité

Autre constat : le label Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) s’inscrit de plus en plus dans les ménages comme une référence de qualité. 27 % des Français feraient appel à un artisan certifié RGE pour leurs travaux de rénovation. 17 % feraient confiance aux « entreprises spécialisées en isolation ».

En revanche, 25 % des ménages songent à réaliser ces travaux sans faire appel à des professionnels qualifiés. Parmi eux, 15 % seraient prêts à effectuer les travaux eux-mêmes, et 10 % solliciteraient l’aide de leur entourage.

« Cette approche pourrait compromettre l’efficacité des rénovations et l’accès aux aides financières, généralement conditionnées à l’intervention d’artisans RGE », craint Teksial avant de souligner qu’« il est crucial de souligner que la rénovation énergétique requiert l’expertise d’artisans qualifiés, garants de la qualité des travaux, de leur conformité aux normes, et de l’éligibilité aux aides financières ».



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock