La porte NovoFold est une solution de porte rapide empilable pour les ouvertures de bâtiments du secteur industriel Conçue pour durer dans le temps, et avec des coûts de maintenance très bas, elle a été développée pour les portes en extérieur façade soumises à une forte charge de vent.

Dans le cadre d’un flux de travail logistique, la NovoFold offre de nombreux avantages contre les courants d’air grâce à son fonctionnement efficace et à sa grande stabilité qui garantissent des économies d’énergie constantes dans les bâtiments.

Des composants robustes pour garantir une longue durée de vie

La porte NovoFold est une porte à empilage à entraînement électrique sans ressorts d’équilibrage qui s’appuie sur une série de sangles. Elle se compose d’un rideau en PVC (900g/m2) renforcé par du polyester muni de raidisseurs et de sangles lourdes qui tirent le rideau dans une traverse en acier, au-dessus de l’ouverture de la porte. Sur le bas du rideau est intégrée une plinthe basse HardEdge en aluminium équipée de capteurs optiques. Des colonnes de guidage latéral en acier galvanisé Sendzimir sont assemblées avec la traverse supérieure où on retrouve l’axe d’enroulement. Les matériaux sélectionnés pour la porte NovoFold permettent d’offrir un ensemble solide et durable avec un très faible entretien.



À la durabilité de la porte empilable NovoFold s’allie la haute performance : une résistance au vent de classe 3 (118 – 149 km/h) conforme EN 12424 ; une vitesse maximale d’ouverture du rideau de 1,1 m/s* et une vitesse de fermeture de 0,5 m/s dans la configuration d’un système de contrôle avec régulateur (0,9 m/s pour la vitesse d’ouverture et de fermeture sans régulateur).



La porte empilable NovoFold est fournie avec un coffret de commande temporise « haut-arrêt-bas » et un système de configuration qui régule une multitude de fonctions : réglage de la durée d’ouverture, affichage LED pour le contrôle des fonctions, position ouverture ou fermée en permanence, modes service et marche. Côté sécurité, NovoFold est fournie en standard avec u ne cellule de détection et des capteurs optiques. En cas de coupure de courant, la possibilité d’ouverture manuelle est présente. Le rideau de la porte NovoFold est disponible, en standard, en 9 couleurs (blanc 9016, jaune 1003, orange 2004, rouge 3002, bleu 5015/5002, vert 6026, gris 7038 et noir 9005).



* en fonction de la configuration choisie.