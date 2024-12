Atlantic et mylight150 lancent une pompe à chaleur intelligente

L'entreprise lyonnaise mylight150 et Atlantic annoncent le lancement de MySmartHeating, une pompe à chaleur intelligente qui promet jusqu'à 30 % d'économies d'énergie.

L’industriel Atlantic s'associe à mylight150 pour lancer MySmartHeating, une nouvelle offre de pompe à chaleur intelligente.

Un dispositif au service du confort et des économies

Face à la montée du coût de l'énergie, le chauffage et l'eau chaude sanitaire représentent environ deux niveaux de la facture des ménages.

Dans ce contexte, MySmartHeating combine une pompe à chaleur à Atlantic avec le coffret de pilotage intelligent mylight150 et le thermostat Netatmo de Legrand, cette solution ajuste les plages de fonctionnement aux moments où l'électricité est la moins chère.

Ce dispositif tire partie également de l'inertie thermique pour stocker la chaleur dans le logement.

Son principe est simple : l'utilisateur fixe une température de confort via l'application mylight150, et le système ajuste automatiquement les périodes de chauffage pour maintenir cette température, tout en limitant les coûts énergétiques.

Résultats : jusqu'à 30 % d'économies sur la facture d'électricité en hiver par rapport à une pompe à chaleur classique, 50 % par rapport à une chaudière au fioul, et 65 % par rapport à une chaudière au gaz.

« Le monde de demain sera électrique »

La pompe à chaleur séduit de plus en plus de Français, avec plus de 2,5 millions de foyers équipés et 250 000 installations en 2023. Soutenue par des aides gouvernementales comme MaPrimeRénov’ et les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), cette technologie devrait encore gagner du terrain avec des prévisions d'un million d'installations annuelles d'ici 2030, selon l'ADEME.

« Le monde de demain sera électrique. Nous voulons contribuer à la sortie des énergies fossiles en favorisant l'électrification de nos usages quotidiens », déclare Virgile Suavet, Co-PDG et cofondateur de mylight150.

Marie Gérald

Photo de Une : mylight150